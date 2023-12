Xóchitl Gálvez reconoce labor de organizaciones en apoyo a migrantes

Desde el cruce fronterizo El Chaparral, la precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, alzó la voz para reconocer el trabajo que todos los días hacen las organizaciones de la sociedad civil a favor de cientos de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

En su gira por Tijuana, Baja California, reprochó que mientras los albergues están rebasados ni el Gobierno Federal ni el gobierno de los Estados Unidos están apoyando a las organizaciones de la sociedad civil para que atiendan el problema.

Yo quiero agradecerles, en primer lugar, a las organizaciones de la sociedad civil que hacen el trabajo que debería de hacer el gobierno. La verdad de las cosas, muchas felicidades Xóchitl Gálvez

La precandidata por Fuerza y Corazón por México afirmó que los voluntarios de los albergues hacen hasta lo imposible para conseguir recursos y darles techo y comida a los migrantes que piden refugio. “A mí me preocupó muchísimo que de repente una casa de campaña tengan que compartirla dos familias, en el ánimo de ayudar, pero no es lo más correcto, no es lo más adecuado”, comentó.

Criticó que nuestro país aceptó ser tercer país seguro, pero sin establecer un mecanismo de cooperación con Estados Unidos y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para atender a los migrantes.

Recordó que como senadora de la República presentó varias iniciativas para que capacitaran a los responsables de migración, porque no respetan los derechos humanos de las personas migrantes.

Xóchitl Gálvez explicó que quiso visitar el cruce fronterizoporque es el último punto donde la gente trata de cruzar a EU Foto: Especial

“¿Cómo le vamos nosotros a decir a Estados Unidos que respete los derechos humanos de los mexicanos, si nosotros somos incapaces de respetar los derechos humanos de las personas que están en nuestro país? Es tener doble mensaje, doble discurso”, reprochó.

Lamentó que así como el Gobierno Federal abandonó a los papás de los niños con cáncer al no haber tratamientos, así tiene abandonado al campo, que está viviendo una de las peores sequías y así están abandonados los migrantes.

Gálvez Ruiz explicó que quiso visitar el cruce fronterizo El Chaparral porque es el último punto donde la gente trata de cruzar a Estados Unidos y aquí muchas personas sufre la violación sistemática de sus derechos humanos.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

Leo