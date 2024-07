Xóchitl Gálvez resalta que experiencia de ministros no equivale a corrupción

Al pronunciarse en contra del desmantelamiento de la carrera judicial federal, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez afirmó que la experiencia de ministros y juzgadores no equivalen a corrupción.

Durante su participación en los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial que se llevaron a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la legisladora dijo que es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad.

“La popularidad no debe sustituir al mérito y lo digo claro y fuerte que se escuche hasta Palacio Nacional, la experiencia no es igual a corrupción. Por todo esto, no estoy de acuerdo en que se elijan por voto popular a los ministros ni los jueces y magistrados de la Federación”, aseguró.

Señaló que para tener la tan anhelada justicia para los mexicanos se requiere una reforma integral que atienda la prevención del delito, con educación y justicia cívica, atención a los sistemas de procuración de la justicia estatal y federal y una reforma al Poder Judicial pero sin odio y sin venganza, poniendo en el centro la justicia para las víctimas.

“Que quede claro, estoy aquí abierta al diálogo porque quiero una reforma judicial inteligente y sensata. Una reforma judicial que sirva al pueblo y se los digo de corazón: quiero el éxito de la futura Presidenta de México, si ella gobierna bien y gobierna para todos, le va a ir bien a nuestro país”, apuntó.

Gálvez Ruiz opinó que la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no va en la ruta de mejorar a este poder, además de que están en riesgo los diques que protegen los derechos humanos de los ciudadanos ante el Poder Ejecutivo.

Manifestó que debe haber plena independencia del Poder Judicial, el cual, reconoció, no es perfecto, nunca lo ha sido y nunca lo será porque es humano, pero sus defectos no justifica que se le maltrate.

“No estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca, pero nuestro deber es una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo”, resaltó la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Externó su desacuerdo en la reforma al Poder Judicial si no se lleva a cabo un cambio integral al sector que incluya a los poderes locales. También se pronunció en contra de elegir a los jueces mediante el voto popular.

Planteó atender la prevención del delito con educación y justicia cívica; reformar las instituciones de procuración de justicia estatal, así como una modificación urgente al sistema penitenciario, ya que en imposición de penas no puede haber privilegios pero tampoco violación a los derechos humanos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT