Xóchitl Gálvez responde a ‘destape’ anticipado de AMLO; ‘se asusta porque soy mujer independiente’

La senadora panista Xóchitl Gálvez, quien se perfiló como contendiente por la candidatura presidencial de la alianza Va por México en los comicios de 2024, respondió a las declaraciones del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ella ya ha sido elegida por los representantes de la oposición aun cuando ésta lleva a cabo un proceso.

A propósito, Gálvez Ruiz dijo que el presidente hizo estas afirmaciones a causa de que no concibe que una “mujer independiente” pueda conseguir un amplio apoyo popular por sus propios medios, según declaró en entrevista con Radio Fórmula.

“El presidente dice que fulano, zutano, me van a imponer como candidata porque no puede concebir que una mujer valiente, entrona, preparada, pueda obtener una posición política por sí misa. […] Y se asusta conmigo porque soy una mujer independiente. En mi vida nadie me ha regalado nada”, afirmó.

Me parece lamentable; el presidente no respeta a las mujeres, ni siquiera a las que él mismo promueve Xóchitl Gálvez, senadora panista

A propósito, Gálvez Ruiz, quien el pasado 27 de junio confirmó que contenderá para representar el Frente Amplio por México, dijo que ha sumado el apoyo de 50 mil personas dispuestas a conseguir las 150 mil firmas que requiere para ser considerada en el proceso interno.

Sin embargo, advirtió que las declaraciones de López Obrador sí pueden afectar su camino a la candidatura presidencial, pues, dijo, esto hará que los simpatizantes del mismo inicien una “oleada de odio”.

“Obviamente me perjudica porque va a iniciar una oleada de odio. Van a intentar destrozarme, desprestigiarme. Todos se van a venir contra mí y vamos a ver de qué estoy hecha porque yo creo que cuento con el apoyo de los ciudadanos ”, concluyó la virtual precandidata.

