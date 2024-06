Xóchitl Gálvez solicita su reincorporación al Senado de la República tras elecciones.

Xóchitl Gálvez, quien compitió en las pasadas elecciones presidenciales, ya solicitó su reincorporación al Senado para retomar labores en lo que resta de la actual legislatura.

La excandidata presidencial solicitó su regreso a la bancada del PAN en la Cámara de Senadores para estar presente hasta el próximo mes de septiembre, cuando concluye la actual legislatura.

Xóchitl Gálvez realizó la solicitud a la Mesa Directiva del Senado de la República, tras pausar su participación legislativa por hacer campaña en diferentes estados del país como parte de su candidatura presidencial.

En las elecciones presidenciales, celebradas el pasado domingo, Xóchitl Gálvez obtuvo 27.90 por ciento de los votos, lo que significan 15 millones 620 mil 726 votos, de acuerdo con las actas que fueron computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Además, los resultados del Conteo Rápido del INE revelaron que la politica hidalguense fue superada en las elecciones por más de 30 puntos por la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum,

¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones?

Claudia Sheinbaum, 59.3% de los votos

Xóchitl Gálvez, 29.7% de los sufragios

Jorge Álvarez Máynez, 10.4% de los votos

Después de estos resultados, Xóchitl Gálvez reconoció su derrota frente a Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales, después de que publicó mensajes que sembraban dudas sobre el Conteo Rápido por la tardanza que se presentó.

“Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley, así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política; por ello reconozco que las tendencia para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pueda cambiar durante los cómputos distritales”, mencionó.