Xóchitl llama al TEPJF a privilegiar defensa del país

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, pidió a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) privilegiar la defensa del país y no los intereses de un partido.

Al ser cuestionada sobre la crisis al interior del máximo órgano electoral jurisdiccional, aseveró que seguramente hay una presión por parte del Gobierno.

“Seguramente el Gobierno sigue presionando. Ojalá se pongan de acuerdo y defiendan a México, más que defender los intereses de algún partido”, manifestó.

Entrevistada durante su gira en Manzanillo, Colima, la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD reiteró la defensa de sus hijos, como parte de su equipo de campaña, por lo que pidió a su oponente, Claudia Sheinbaum, no hacer críticas en su contra.

Cuestionó que la abanderada presidencial de Morena prefiera criticar a sus hijos, en lugar de hacer referencia a los del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mis hijos hacen campaña conmigo, como su hijo le hizo su video, punto. O sea, mis hijos no tienen sueldo, mis hijos son gente que trabaja, no son talegones; o sea, que no invente; que critique a los hijos del Presidente que hacen negocios, pero a ésos no se atreve a tocarlos, traen una red de corrupción millonaria desde lo que pasó con Sedatu y sus amigos.

“Pronto nos vamos a enterar, justamente por ustedes, de por qué los proyectos se han encarecido y toda la red de corrupción que hay alrededor de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, Andy, porque, ella y él son muy cercanos”, aseveró.