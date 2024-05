Xóchitl pide en cierre de campaña seguridad, apoyos y unir a México

Entre sus mensajes de cierre de campaña, Xóchitl Gálvez aseguró que a Morena se va toda “la basura” de los partidos políticos. “Yo entiendo a los de Morena que son de a de veras, porque allá se están llevando lo peor del PRI y PAN, están recogiendo la basura de los partidos, pues acá están los verdaderos priistas”, dijo ante sus simpatizantes en Los Reyes La Paz, Estado de México.

Agregó que en la oposición lo que se valora es la congruencia y, por ello, “ya sacaron el cobre” las personas que decidieron dejar al PRI y al PAN, para refugiarse en Morena.

Se refirió a Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México, de quien afirmó que se fue del PRI para que no lo metan a la cárcel, ya que en su administración hubo corrupción; sin embargo, advirtió que en su momento deberá rendir cuentas.

Más tarde, se lanzó en contra de los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC), al señalar que prefieren likes que gobernar y dar resultados.

Gálvez Ruiz en su cierre de campaña en Tepatepec, Hidalgo, ayer. Foto: Especial

Durante un acto de cierre de campaña en Monterrey, Nuevo León, aseguró que los “gobiernos naranjas prefieren likes que dar resultados, presumir sus tenis fosfo, en vez de ponerse en los zapatos de la gente, ya que lo nuevo salió podrido. En cambio, con nosotros está lo mejor”, expresó.

La panista dijo que sus gobiernos sí dan resultados y felicitó a los diputados de oposición por “parar lo que hace el gobernador”, pues aseguró que no se puede llegar al poder “para abusar ni robar”.

En su mensaje, afirmó que en esta administración federal hay 180 mil personas asesinadas, 50 mil desaparecidas, 12 mil menores asesinados y 40 mil jóvenes también víctimas de homicidio, lo que es responsabilidad de una estrategia de seguridad “que sólo da abrazos a los delincuentes y balazos a la ciudadanía”.

En este tema, reprochó los resultados del Gobierno federal durante la actual administración, pues afirmó que en sectores como salud o seguridad no ha habido avances, sino retrocesos, ya que la política ha abandonado a la gente.

La aspirante presidencial cerró campaña junto a Adrián de la Garza en NL, ayer. Foto: Especial

“Ya basta de tantas mentiras; dicen que México está mejor que nunca, pero no es cierto, porque no hay medicamentos, no hay atención médica, la inseguridad está peor que nunca. Por eso no vamos a permitir que quieran cambiar la Constitución a su antojo y vamos a luchar para que México siga siendo un país independiente”, agregó.

Respecto al sistema de la salud, dijo que los hospitales se caen a pedazos, además de que hay millones de personas sin seguridad, mientras que, en torno a la educación, señaló que se apuesta a la ideología, aunado a que son miles de niños los que han abandonado las escuelas.

Expuso que ningún país sale adelante dividido, por lo que pidió trabajar a todos, de manera conjunta, para atender a los maestros, madres buscadoras, a los campesinos y a todos aquellos que han sido abandonados. “Este gobierno es prepotente y no escucha, por ello les dije que íbamos a abrir las puertas de Palacio Nacional y este 2 de junio lo vamos a hacer”.

Mencionó que para salir de la pobreza se requiere educación, salud y un empleo bien pagado, y reiteró que los programas sociales se quedan y Morena es quien se va.

Entre las propuestas que refrendó la abanderada de la oposición, se encuentra el regreso del Seguro Popular para que ya no se paguen medicamentos, con buena atención.

Asimismo, adelantó el regreso de las estancias infantiles y las estancias de tiempo completo, además de becas, y tabletas para que los niños en las escuelas aprendan inglés, robótica e Inteligencia Artificial.

También, empleos bien pagados, “ya que Morena quiere que se quede la gente en la pobreza”, así como resolver el tema del agua, con inversiones históricas, y un mejor transporte público, “ya que no se vale las horas que pasan para ir a su trabajo”.

El cierre final de su campaña lo hizo desde su pueblo natal, Tepatepec, Hidalgo, donde aseguró que “todo comenzó”.