Xóchitl reconoce a Moreno: “es valiente y chambeador”

Al realizar su registro como precandidata presidencial del PRI, Xóchitl Gálvez hizo una distinción particular al líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, de quien aseguró que es “un dirigente valiente y chambeador”, luego de que antes había declarado que no trabajaría con malos priistas como él.

Además, reconoció al partido y a la dirigencia de Alito Moreno por mantenerse en la alianza opositora, pese a los golpes que, dijo, han recibido desde el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Reconozco al PRI y a su dirigencia por mantenerse firmes en esta alianza, por aguantar los golpes desde el Gobierno y estar del lado de los mexicanos”, manifestó Gálvez en su discurso.

Aseguró a los priistas que tendrán a una precandidata fuerte y apuntó que este registro debe mandar un mensaje de unidad para toda la militancia del Revolucionario Institucional.

“Hoy tendrán a una precandidata fuerte, con carácter, auténtica, sensible a los problemas de los demás y capaz de vencer a la adversidad, no los voy a defraudar, les pido me acompañen para vencer, para ganar y para gobernar (…). Que mi registro en el Revolucionario Institucional mande un mensaje de unidad y confianza al priismo nacional. Reconozco su valor y decisión al abrirme la puerta del PRI para participar y con ello le han abierto la puerta a todo México”, declaró.

La abanderada presidencial del Frente Amplio por México (FAM) subrayó que en esta alianza nadie se quedará fuera, porque todos construirán el proyecto de México a través de un gobierno de coalición, que, asegura, seguirán impulsando.

Respecto a la decisión del Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) sobre la postulación de Santiago Taboada por el Gobierno de la CDMX, Gálvez Ruiz se desmarcó de haberle dado cualquier apoyo al alcalde.

Entrevistada por los medios de comunicación, negó haber abogado por el panista para que se quedara con la postulación para la Jefatura de Gobierno; sin embargo, apuntó que los partidos que tomaron la decisión, el PAN, PRI y PRD, le aseguraron que era el más competitivo.

“Yo no estaba aquí en la ciudad, lo que siempre planteé es que vaya el candidato más competitivo, es lo que yo le he planteado a los partidos en todos lados. Yo estaba en Orizaba, no sabía que se estaba discutiendo y tomando esa decisión.

“Si la decisión de los partidos es esa, yo voy a cerrar filas; respeto la decisión de los partidos, los partidos me garantizan que era el personaje más competitivo, yo respeto eso”, expresó.