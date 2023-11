Xóchitl refuerza seguridad en gira por la Tarahumara

La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reprochó que, por el abandono del Gobierno federal a la Sierra Tarahumara, ahora padece una crisis por la presencia de la delincuencia, lo que incluso llevó a su equipo a reforzar su seguridad en el recorrido que realizó.

En entrevista con los medios de comunicación, tras visitar una fábrica de quesos en Cuauhtémoc, Chihuahua, admitió que fueron los elementos del Ejército que la acompañan los que le recomendaron implementar mayores medidas de seguridad durante su visita.

“Como ven ustedes, en algunas otras ando con un par de personas y ellos saben de antemano que ésta es una zona más complicada y, como lo dije desde el primer día, me dejo asesorar. Y puedo decir una cosa, pero el Ejército sabe perfectamente que ésta es una región en donde hay un problema grave con la inseguridad.

Gálvez estimó que originalmente el problema de la región era la pobreza, pero ahora también es la delincuencia organizada, por lo que subrayó que es urgente modificar la estrategia de “abrazos, no balazos” para devolverle la paz a la Sierra Tarahumara.

“Aquí el gran tema en esta región es: ¿Cómo le hacemos para entrarle con todo a poner en orden y sacar a la delincuencia de esta zona? No podemos seguir con abrazos, debemos de tener una estrategia clara de seguridad, policías municipales, estatales y federal, pero el Gobierno federal le tiene que entrar de lleno. La marginación de la Tarahumara se puede ir resolviendo, no es fácil, se había avanzado muchísimo, pero necesitamos trabajar el tema de la seguridad”, enfatizó.

¿Cuántas veces nos han dicho a las mujeres de origen indígena que tenemos prohibido soñar? Yo estoy aquí porque puedo ponerme en sus zapatos y sé que esa historia tiene que cambiar Xóchitl Gálvez Ruiz

Por otra parte, ante el anuncio presidencial de que para el cierre de año estará lista la superfarmacia, la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD dijo que no le quiere desear mala suerte al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero consideró que, si no se asesora adecuadamente, va a acabar con “un almacén grandote”.

“Primero tendría que conocer que hay medicamentos que requieren cadenas de frío, habría que ver si estas cadenas de frío están disponibles, el tema de logística, la verdad es que no le entiende. Mira, ahora que estuve en Coyuca no vi el DN-III, no vi a nadie del Ejército ayudando a la gente en Coyuca, porque el Ejército está dedicado a hacer otras cosas, al Ejército no le corresponde distribuir medicamentos”, apuntó.

En ese contexto, se refirió a las declaraciones realizadas por la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, respecto a que no visitará Acapulco ni Coyuca de Benítez, en Guerrero, porque no existen condiciones.

Gálvez aseveró que si no hay condiciones es porque el Gobierno abandonó a los damnificados que dejó el huracán Otis: “Entonces, la verdad es que no va a ir porque se les cae la cara de vergüenza de haber abandonado a la gente”, manifestó.