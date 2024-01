Xóchitl reta a Claudia a debatir antes del jueves

Luego de que Claudia Sheinbaum asegurara que no hace falta que le den permiso para debatir, Xóchitl Gálvez la retó ayer a que se encuentren para confrontar ideas este mismo miércoles o jueves, antes de que terminen las precampañas.

Con el hashtag #NoLeSaquesClaudia, la precandidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República publicó un video en sus redes sociales, en el que afirmó que dado que su contrincante de Morena, PT y PVEM ya declaró que no es necesario que le den permiso, entonces la retaba a que debatieran de inmediato.

La política hidalguense incluso le planteó una agenda de temas a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que discutieran sobre seguridad, salud y corrupción. “A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto a un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción, estoy segura de que a los mexicanos les encantaría y a mí también, sería padrísimo, ¿no?”, manifestó.

Desde el cierre de campaña que realizó el domingo en la Arena Ciudad de México, Xóchitl Gálvez lanzó el desafío para debatir con Claudia Sheinbaum. Por ello, los medios de comunicación le preguntaron a la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia sobre si tenía que pedir permiso, a lo que Sheinbaum respondió que no hacía falta, lo que motivó a la precandidata de Fuerza y Corazón por México a lanzarle este reto.

Por otro lado, entrevistada en el marco de su gira por Campeche, Xóchitl Gálvez reiteró la importancia de que los mexicanos vean a las dos mujeres que aspiran a la Presidencia debatir públicamente.

“Respecto al debate, creo que sí es importante que los mexicanos vean a dos mujeres hablar sobre el tema de la seguridad, salud y la corrupción. Yo creo que es importante que hablemos de los hijos del Presidente, de sus negocios en los estados, justamente por acá tienen sus negocios con el Tren Maya, con las medicinas en Quintana Roo”, expuso.

La precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD comentó que un encuentro de este tipo se podría dar en algún medio de comunicación, porque incluso dijo que sería importante que Sheinbaum respondiera sobre el tema de la construcción del Tren Interurbano, que este martes registró un colapso.

“Yo la invito (a Claudia Sheinbaum) a que tengamos un debate, puede ser en un programa de radio y frente a frente, hablar sin careta, que ella me diga lo que me tiene que decir y yo la cuestione. Por ejemplo, me encantaría preguntarle: ¿Quién es la empresa constructora que está haciendo el tren en la Ciudad de México? Porque hoy se cayó y yo tengo entendido que ella lo fue a supervisar en mayo de este año y se ve que no supervisa nada bien; o sea que hay mucho que debatir. Me encantaría que aceptara”, apuntó.

Respecto a la organización de los debates por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), Xóchitl Gálvez expresó su preocupación de que sólo sea obligatoria la transmisión de dos y que todos se vayan a realizar en la Ciudad de México: “A mí me parece que los debates debieran de ser en el norte y en el sur del país y, además, en la Ciudad de México”, declaró.

Agregó que, igualmente, considera que deben ser debates que no tengan un formato tan estricto: “Suelen ser bien aburridos; o sea, por eso yo quiero debates sin esas reglas tan estrictas donde no puedes interrumpir, no puedes tomar más minutos, ‘le quedan a usted cinco segundos para decir lo que piensa’, pues realmente no es un buen formato, creo que los debates interesantes serían en los medios”.