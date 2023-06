Yeidckol Polevnsky encuentra salón vacío al acudir a registrase en interna de Morena

Yeidckol Polevnsky, expresidenta nacional de Morena, intentó registrarse en el proceso interno de Morena para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, sólo encontró un salón vacío, después de que Claudia Sheinbaum se registrara a la encuesta de Morena, por lo que acusó un sabotaje.

La morenista explicó que acudió poco antes de las 19:00 horas porque quería realizar su trámite de forma rápida, antes de que llegara Claudia Sheinbaum Pardo, según el horario que se había anunciado desde ayer; sin embargo, la ex mandataria capitalina arribó antes.

“Sin embargo, parece que adelantó el horario de una forma rara. Primero no nos dejaban entrar, yo tuve que decirle a compañeros del equipo de Claudia: tranquilos, yo sólo me vengo a registrar no venimos a hacer ningún desmán ni nada por el estilo. Y como estaban gritando cosas que no deberían de gritar, porque es un registro para defender la Cuarta Transformación, no es de campaña, no pueden estar gritando presidente, eso no le conviene al partido. La verdad se calmaron, muy correctos”, declaró.

Narró que personas en la entrada la dejaron ingresar y le pidieron aguardar para que fuera atendida luego de que saliera la Jefa de Gobierno, pero nadie salió.

“Había todo un equipo para que no pasáramos en lo que ellos podían escapar por la puerta de atrás. ¡Qué cosa más penosa!”, exclamó.

La morenista dijo que esto fue hecho a propósito y lo calificó como un “agravio desmedido” porque “Morena no es así”.

“Esto demuestra que es indispensable que yo sea registrada para la defensa de la Cuarta Transformación, porque lo que están haciendo de ésta no es Morena y por lo que muchos fundadores luchamos”, reclamó.

Mario Delgado ya le había dejado claro que no había posibilidad de que participara porque nunca manifestó su interés.

El morenista declaró que ya era muy tarde para incluirla y que no se lanzó una convocatoria, sino una invitación personalizada.

Polevnsky se había apuntado como la "séptima corcholata", y pidió licencia al Congreso para buscar la candidatura de Morena, pero no lo consiguió.

