“¡Yunes, no te rajes!” le gritan durante protesta

Por quinto día consecutivo, las acciones de movilización en contra de la reforma al Poder Judicial (PJ) continuaron a ras de suelo este lunes frente al Senado, en vísperas de la discusión de dicha enmienda hoy, a las que acudió el ministro Luis María Aguilar para reforzar el paro de trabajadores; así mismo, las consignas fueron dirigidas a Miguel Ángel Yunes para que “no se raje” frente a la votación de la reforma, pues versiones afirman que podría estar a favor de la enmienda.

El ministro de la Suprema Corte aseguró que “la elección de jueces no es lo mejor para la carrera judicial” y, en torno a las cuatro suspensiones que hay de la reforma judicial para que el legislativo frene el debate, aseguró: “Eso debe seguir los caminos recursales y legales que corresponda”; resaltó que “el verdadero beneficio hacia la gente” es que el Poder Judicial sea independiente para que así tengan en quien confiar.

Asimismo, resaltó su paso en la carrera judicial: “Yo empecé de oficial judicial, de mecanógrafo y la vida me fue llevando hasta que, cuando me di cuenta, era presidente de la Corte. Yo no tenía ni influencias políticas, ni dinero, empecé como mecanógrafo, vivía ahí en Narvarte y la vida me fue llevando con el trabajo y la preparación”.

El ministro Luis María Aguilar, ayer en la marcha contra la reforma al PJ. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

Las consignas fueron dirigidas al senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, con “¡Yunes no te rajes!”, ante las versiones de que el senador por Veracruz pueda votar en favor de la reforma.

Por la mañana, comenzaron los semáforos informativos frente al recinto, donde hombres, mujeres y trabajadores del PJ, con pancartas y consignas como “juez votado es un juez del crimen organizado”, dan a conocer a los automovilistas por qué no debe pasar esta reforma.

En el carril lateral y en la acera del frontispicio del recinto senatorial, algunos trabajadores adscritos a diversos circuitos del PJ han instalado casas de campaña donde han pernoctado y, aseguran, se mantendrán aquí a la espera de los resultados de la votación en el Pleno del Senado.

De manera intermitente, al frente de la calle de París, se instaló un templete para que los diversos manifestantes puedan expresar su apoyo a la independencia del Poder Judicial. Entre ellas la trabajadora Marisol Ramírez de Oaxaca, quien realizó un pronunciamiento en lengua zapoteca.

Los manifestantes, decidieron armar un contingente, el cual marchó sin contratiempos del Senado al Ángel de la Independencia, bajo la consigna de “la gente se pregunta ‘¿y ésos quiénes son?’, ¡somos los garantes de la Constitución!”, y “¡el Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”.

En entrevista con La Razón, los manifestantes a las afueras del Senado aseguraron que desde la mañana de esta garantizarán el acceso a todos los senadores y senadoras al recinto senatorial para que puedan sesionar. Aseguraron que permanecerán lanzando consignas a los automovilistas que pasen durante el trámite legislativo.