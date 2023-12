Zaldívar rechaza que Sheinbaum influya en Tribunal

Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de la alianza Sigamos Haciendo Historia, no tiene intención de influir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ((TEPJF), porque todo indica que su victoria será contundente en las urnas, aseguró Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e integrante de su equipo de campaña.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, donde se sumará como colaborador a partir del 9 de enero, afirmó que el conflicto en el TEPJF, que dio como resultado la renuncia de Reyes Rodríguez, es algo interno, que los magistrados supieron resolver con sensatez, en una salida negociada.

Añadió que no se trata de que el magistrado se haya puesto “a los pies de nadie”, y que da lo mismo quién presida el órgano electoral, ya que los votos son los mismos y dependerán de los magistrados electorales.

“Eso es pensar que porque se cambia al presidente del Tribunal se toma por parte de Morena… me parece que no se sostiene. Y adicionalmente, por su puesto que Claudia no tiene la menor intención de influir en el Tribunal en lo más mínimo, porque todo parece indicar que su victoria va a ser contundente.

“Me parece que la ventaja de más de 20 puntos es considerable. Yo estoy convencido de que Claudia va a ganar y de manera muy contundente”, señaló.

Insistió que la exjefa de Gobierno de la CDMX está dedicada a su campaña y que ella respeta la ley, pues dijo que “no requiere de trampa alguna”.

En otro tema, señaló que existe la posibilidad de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no acuda al próximo informe de labores de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.

“Esto no es una casualidad; se viene gestando desde una falta de diálogo que se dio desde enero de este año (...) y esto es consecuencia de todo eso, y envía un mensaje político muy importante”, dijo.