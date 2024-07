Zambada fue a Texas “contra su voluntad”

Luego de pasar su primera noche en el edificio del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso, Texas, Ismael El Mayo Zambada dio su primera audiencia ayer por la mañana ante un juez federal donde se declaró inocente, posterior a ello, su defensa declaró que el capo no se entregó; el Chapito fue trasladado a Illinois.

En una audiencia que, según fuentes locales, comenzó a las 8:00 de la mañana, donde más temprano sacaron a Zambada del edificio del FBI poco antes de las 7:00 de la mañana, se darían las primeras declaraciones del capo.

Asimismo, las fuentes en El Paso, Texas, dijeron que se trató de la audiencia inicial en la Sala 412 del Tribunal de Magistrados de El Paso, donde El Mayo Zambada se declaró inocente de los cargos que se le imputan por armas, drogas y lavado de dinero ante un juez federal.

Mientras tanto, en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, aún se encuentra la avioneta en la que presuntamente arribó alrededor de las 2:00 de la tarde junto a Joaquín Guzmán López, según personal del aeródromo.

De acuerdo con medios locales, Zambada tendrá más audiencias en la ciudad de El Paso en los próximos días, una de ellas a mediados de la semana, aunque se darán los detalles a lo largo de la jornada.

Ayer, el Fiscal General Merrick B. Garland ofreció declaraciones sobre las recientes detenciones de Ismael Zambada García (El Mayo) y Joaquín Guzmán López, presuntos líderes del Cártel de Sinaloa; subrayó la importancia de estas capturas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

De acuerdo con una minuta de la Corte de Distrito Oeste de Texas, Ismael Zambada deberá presentarse personalmente el jueves primero de agosto para una conferencia sobre su situación judicial, con miras al juicio en su contra en ese estado; mientras que Joaquín Guzmán López será trasladado a una prisión de Chicago.

Según el documento de la corte El Mayo deberá presentarse el miércoles ante la jueza Anne Berton, esto como parte de su proceso de arraigo, tan sólo a unas horas de que este viernes se le impusiera prisión preventiva por los cargos que pesan en su contra por narcotráfico.

Para los efectos señalados, la jueza estadounidense estableció como límite de tiempo el próximo 11 de septiembre para que el mexicano llegue a un acuerdo de culpabilidad y no ir a juicio.

El viernes, el capo declaró no ser culpable de cargos por narcotráfico durante su presentación con una jueza de Texas, misma que le impuso la prisión preventiva.

Por su parte, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue trasladado sin ser presentado ante un juez por su acuerdo a Chicago y enviado a una prisión en Chicago, Illinois, para enfrentar cargos por narcotráfico.

Guzmán López está acusado en una Corte Federal de Illinois junto al resto de Los Chapitos, por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, además de posesión de armas de fuego.

Joaquín Guzmán López es uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, según las autoridades en EU, manejaba el perfil criminal más bajo dentro de la organización, se ha involucrado en todos los negocios de su padre.

En tanto, Frank A. Pérez, abogado de Ismael El Mayo Zambada negó que el líder del Cártel de Sinaloa se haya entregado voluntariamente como ha trascendido en los medios, y acusó que fue llevado contra su voluntad a Texas.

“Quiero declarar que él no se rindió voluntariamente. Fue traído en contra de su voluntad”, explicó el defensor.

Ayer, el embajador de EU en México, Ken Salazar, dijo que el arresto de Ismael Zambada García El Mayo y Joaquín Guzmán López es “un golpe directo en los esfuerzos de su gobierno para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que fomentan el veneno de las drogas sintéticas como en fentanilo”.

El Chapito lo entregó a autoridades: WSJ y NYT

Los diarios estadounidenses The Wall Street Journal (WSJ) y The New York Times (NYT) afirmaron que la captura de Ismael El Mayo Zambada habría sido orquestada por Joaquín Guzmán López, El Chapito, quien traicionó a su socio y concretó la entrega del capo a EU.

Citando a Oscar Hagelsieb, exagente sénior de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), en la ciudad de El Paso, Texas, el WSJ dijo que el hijo de El Chapo Guzmán trabajó con autoridades estadounidenses para entregar a Zambada García.

El plan fue persuadir a Ismael El Mayo para que lo acompañara en un vuelo diciéndole que iban a echar un vistazo a las pistas terrestres y clandestinas en el norte de México.

Sin embargo, El Chapito ya habría acordado con autoridades estadounidenses aterrizar en un aeropuerto cerca de El Paso, donde serían interceptados.

De acuerdo con el rotativo, Joaquín Guzmán López fue “el cerebro financiero detrás del Cártel de Sinaloa”, durante mucho tiempo, pero quiso evitar lo que temía: un final violento a su carrera de narcotráfico: “Los miembros jóvenes de una familia de cárteles no necesariamente quieren el miedo y el estrés de liderar un cártel”.

En el mismo sentido, el New York Times dijo que Guzmán “atrajo al otro con engaños a un avión que los puso a ambos en manos de las fuerzas de seguridad estadounidenses”.

Según esta versión, le comentó a Zambada que el viaje en una avioneta privada tenía como fin enseñarle unos terrenos, pero éste último siempre creyó que el destino era un lugar de México y no en Estados Unidos.

El diario señaló que Guzmán López, al ejecutar esta acción, habría tratado de ayudar a su hermano Ovidio, extraditado en septiembre de 2023 a EU, lo que significaría que existió alguna negociación entre la familia Guzmán y las autoridades estadounidenses.