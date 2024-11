¡No los deja! Mujer se aferra a su perrito y gatos para salvarlos de la DANA en Valencia | VIDEO

La mujer no dejó a su perrito ni a su gatito.

La gente está atrapada en las inundaciones que ha dejado la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en Valencia, España, esperando ser rescatada. Buscan un resguardo en el techo de sus domicilios, los que tienen mayor suerte, mientras que los menos, se mantienen en objetos que permitan no hundirse en el agua que dejaron las fuertes lluvias en la ciudad española.

Las imágenes se viralizaron en redes sociales, así como decenas de historias de gente que sufre los estragos de esta gota fría, catalogada como la peor del siglo. Una de ellas es la que te contamos hoy en La Razón.

Una mujer que prácticamente estaba sumergida en las aguas de las inundaciones de la DANA, luchó contra todo para rescatar a sus mascotas, un perro y algunos gatitos, para que no se ahogaran. Su acto de amor para con sus compañeros de vida, está dando la vuelta al mundo.

Mujer rescata a su perro y gatos de morir en inundaciones de Valencia

Javier Ballesteros, un usuario de X, compartió en su perfil cómo es que una mujer quedó atrapada en su casa, ubicada en Utiel, Valencia, con sus mascotas. Al intentar rescatarla a través de un helicóptero, la mujer luchaba con toda su fuerza para evitar que sus mascotas se ahogaran.

Javier contó para medios en España que hicieron de todo para que el helicóptero que estaba rescatando personas atrapadas en Utiel, Valencia, la vieran y la rescataran junto a su perrito y gatitos. "Ha sido agónico porque no conseguíamos que el helicóptero la viera en un primer momento y la mujer nos pedía que llamáramos al 112, pero estaba colapsado".

Según lo que cuenta este joven, quien es vecino de la mujer, ella tiene muchos gatitos a los que no dejó a su suerte, al igual que a su perro. "He visto gatos saltando como liebres, he visto gatos en los tejados, y llevaba una bolsa donde creemos que iban todos los demás gatos", contó a los medios.

Así fue el rescate

Javier Ballesteros explicó que lo que hicieron como vecinos, fue subir a su terraza, para agitar unos pañuelos desde ahí, y hacer señas a los rescatistas, quienes estaban en el helicóptero rescatando personas atrapadas tras la DANA en Valencia.

"Allí se ven las casas, los chalets, que el agua llega casi hasta los tejados. Es que, literalmente, una góndola podría navegar por ahí, es espectacular", sentenció en la entrevista.

