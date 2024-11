Donald Trump designa a Mike Waltz como Asesor de Seguridad Nacional

El presidente electo Donald Trump ha designado al congresista republicano Mike Waltz como su asesor de seguridad nacional, según fuentes cercanas al proceso.

Waltz, un veterano de combate y ex boina verde, se convertirá en el primer miembro de esta prestigiosa unidad del Ejército en ocupar este cargo clave, que no requiere confirmación del Senado.

Waltz, quien ha sido un leal aliado de Trump, tendrá la tarea de asesorar al presidente sobre asuntos de seguridad nacional y coordinar esfuerzos entre las agencias gubernamentales. Su experiencia abarca conflictos en Afganistán, Oriente Medio y África, además de años como funcionario en el Departamento de Defensa bajo los mandatos de Donald Rumsfeld y Robert Gates.

Desde su elección al Congreso en 2018, Waltz ha liderado comités enfocados en logística militar e inteligencia.

El nombramiento de Waltz refleja la intención de Trump de reforzar su agenda de “América Primero” en política exterior. Waltz ha sido crítico de la influencia de China en el Indo-Pacífico y ha instado a modernizar las capacidades militares estadounidenses en la región.

En su libro “Hard Truths: Think and Lead Like a Green Beret”, presentó estrategias para prevenir un conflicto con China, incluyendo el fortalecimiento militar de Taiwán y la modernización de equipos bélicos.

Respecto a Ucrania, Waltz ha expresado una postura matizada. Inicialmente apoyó el envío de armas para resistir la invasión rusa, pero más recientemente ha abogado por una reevaluación de los intereses estadounidenses en el conflicto, subrayando la necesidad de priorizar recursos en el Indo-Pacífico.

Waltz ha sido un crítico abierto del liderazgo militar bajo la administración Biden, cuestionando programas que considera políticos, como la enseñanza de teorías sobre racismo en academias militares. También ha abogado por una mayor rendición de cuentas en el Pentágono y reformas profundas en la gestión militar.

Su designación podría polarizar a sectores del estamento militar, especialmente debido a su papel en iniciativas conservadoras como la propuesta de auditar programas de diversidad en las fuerzas armadas.

Información de Reuters y CNN.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am