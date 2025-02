Vance critica democracia en la UE y causa malestar

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lanzó ayer un duras críticas contra las democracias europeas, asegurando que la mayor amenaza que enfrenta el continente proviene “desde dentro”, con lo que consideró un “retroceso” en los valores de los países, lo que generó molestia en los asistentes.

“La amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con EU”, aseguró.

En su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, se esperaba que Vance utilizar su tiempo para abordar las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. En cambio, dedicó la mayor parte de su intervención a acusar a los gobiernos europeos de alejarse de sus valores e ignorar las preocupaciones de los votantes sobre la migración y la libertad de expresión.

Alegó que los “comisarios” de la Unión Europea reprimen la libertad de expresión, culpó al continente por la migración masiva y acusó a sus líderes de retirarse de “algunos de sus valores más fundamentales”.

“Ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes sin controles. ¿Pero saben lo que sí votaron? En Inglaterra, votaron por el Brexit. Y estén de acuerdo o no, votaron a favor. Y cada vez más en toda Europa, están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración fuera de control”, añadió.

El discurso fue recibido con silencio en la sala y posteriormente fue censurado por varios políticos presentes en la conferencia. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que “no es aceptable” trazar un paralelismo entre la región y los gobiernos autoritarios.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijo “parece que están tratando de iniciar una pelea” con Europa, donde están algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, cuestionó: “Habla como si no estuviéramos enfocados en la inmigración en Europa. Es decir, este es el gran tema en todos los países: queremos tener control sobre nuestras fronteras”.