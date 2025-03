Europa se alinea con Ucrania en defensa ante la amenaza de Rusia

Países de Europa refrendaron su compromiso con Ucrania al pactar rearmarse en conjunto ante la amenaza persistente: Rusia, régimen que invadió a su socio en 2022 y que quiere condicionar la paz con el arropo de Estados Unidos, que redobla la presión al presidente Volodimir Zelenski.

En un encuentro convocado por el Consejo Europeo, mandatarios coincidieron en la urgencia de incrementar su aportación militar y superar el umbral de dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y fortalecer su defensa, una de las exigencias para un alto al fuego de Donald Trump, quien apunta a doblegar a Kiev, al dejarlo sin ayuda militar ni de inteligencia.

El Dato: Según información de Reuters Washington busca revocar el estatus legal de 240 mil refugiados ucranianos, pero Trump admitió que aún no hay una decisión.

Ante este escenario, el bloque de 27 naciones llamó a actuar ante la convulsión geopolítica y dejar de depender de otros en seguridad y defensa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, enfatizó ante el líder de la resistencia, a quien recibió en Bruselas, que deben mejorar tales condiciones y ser capaces de protegerse por sí mismos en un “momento decisivo” en alusión al “peligro existencial”, como denominó a Vladimir Putin, líder ruso, y quien afianzó lazos con el magnate y hasta nombró al nuevo embajador en ese territorio. Situación que obliga a Europa a redoblar la ayuda a las tropas ucranianas para impedir que otros decidan por Kiev, ya sea por la paz o su territorio.

Y la funcionaria presentó un plan para movilizar 860 mil millones de dólares para defensa, redirigiendo fondos del Banco Europeo de Inversiones, según medios, con tal de adquirir equipo antiaéreo, sistemas de artillería, misiles, drones y protección ante aeronaves no tripuladas que el Kremlin usa repetidamente para atacar infraestructura rival. Y también apunta a préstamos para que todos tengan acceso a armas, pues Von der Leyen asestó “tiempos extraordinarios piden medidas extraordinarias”.

Lo que respaldó la mayoría, entre ellos territorios bálticos o que limitan con el invasor, al declarar que así recuperarán la paz. No obstante, otros se mostraron reacios, como los primeros ministros de Hungría, Viktor Orbán, y de Eslovaquia, Roberto Fico, aunque el último cedió tras reprochar el cierre de la llave del gas ruso. Y en caso de no alcanzar la unanimidad alistan alternativas para el líder ucraniano, a quien abrazaron de nuevo tras el diálogo ríspido con Trump, que frenó un acuerdo minero, y ayer dialogó en privado con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el líder de la OTAN, Mark Rutte.

Y van por más definiciones, la jefa de Política Exterior, Kaja Kallas, planteó transferir armas con valor de 40 mil millones de dólares a Kiev, aunque tal propuesta se evaluará a fin de mes.

Volodimir Zelenski agradeció a éstos mientras su país resiste más embestidas. Sentenció que lo crucial es que el invasor abandone la lucha, tras evidenciar a ese régimen como “la única razón por la que la guerra continúa”.

30 mil soldados ucranianos fueron entregados por Polonia, recientemente

Y recalcó que está listo para el siguiente paso, con la confianza de recuperar el diálogo con EU, pues adelantó que enviados de Kiev y EU conversarán la próxima semana en Arabia Saudita.

No obstante, quedan más trabas, pues NBC News adelantó que Trump apunta a debilitar a Europa al tratar de revertir el Artículo 5 de la OTAN al rechazar la obligación de defender a aliados que no acaten el umbral de inversión militar, pues siete naciones de la UE no cumplen tal condición al aportar entre 1.30 y 1.81 por ciento del PIB,como Bélgica, Croacia, España e Italia, entre otras.

En tanto, el régimen juega sus cartas y amagó a Europa en torno a una carrera armamentista, luego de exigir salvaguardar su seguridad y rechazar despliegue de tropas en Ucrania. Asimismo, arremetió contra Macron al criticar su hostilidad, por la que lo compararon con Adolfo Hi-tler y Napoleón al ironizar que el emperador fracasó al tratar de invadir a Rusia.