Ataca Israel último sitio intacto y centro de ayuda

El conflicto en Gaza escaló a una nueva etapa con la entrada de tanques y tropas israelíes en Deir al-Balah, única ciudad del enclave que no había sufrido operaciones terrestres mayores desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. La ofensiva comenzó tras órdenes de evacuación lanzadas al amanecer, seguidas por explosiones, humo y el avance de vehículos blindados por zonas que estaban densamente pobladas.

El ejército israelí afirmó que la operación busca presionar a Hamas para liberar a los rehenes aún retenidos, una estrategia que ha dividido opiniones en Israel. En tanto, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas acusó al gobierno de arriesgar la vida de los cautivos y exigió explicaciones directas al primer ministro Benjamín Netanyahu y a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En tanto, testimonios de residentes señalan que los tanques destruyeron viviendas y mezquitas, mientras las familias huían. Un hombre relató que su padre tuvo que refugiarse en varias casas antes de escapar. El avance ocurrió pese a la presencia de organizaciones humanitarias, incluidas oficinas de la ONU, que sufrieron daños por metralla. El portavoz del organismo, Stéphane Dujarric, confirmó que dos casas de huéspedes fueron alcanzadas en los ataques.

El Dato: El llamado de más de 20 países para el fin de la guerra en Gaza y el envío de ayuda humanitaria proviene de los aliados de Israel, así como del principal, EU.

La operación militar se produjo mientras el Programa Mundial de Alimentos (PMA) denunciaba un ataque mortal contra una multitud que esperaba ayuda en el norte de Gaza. Tanques, francotiradores y fuego cruzado habrían alcanzado a civiles desarmados. El Ministerio de Salud reportó 80 muertos, aunque la cifra no ha sido verificada de forma independiente. El ejército israelí alegó que se trató de disparos de advertencia ante “una amenaza inmediata”.

Mientras tanto, la ONU informó que el 87.8% del territorio gazatí está bajo órdenes de evacuación o convertido en zona militar, lo que deja a más de dos millones de personas hacinadas en el 12% restante. El secretario general, António Guterres, expresó su consternación por el colapso de los servicios básicos y el incremento de muertes por hambre.

Por su parte, la agencia UNRWA, encargada de la ayuda a refugiados palestinos, alertó sobre señales de hambruna

inminente y confirmó que posee alimentos suficientes para toda Gaza, aunque bloqueados fuera del enclave por el asedio israelí. A su vez hospitales y personal sanitario sobreviven con una sola comida al día. Al menos 67 palestinos murieron el domingo esperando camiones de ayuda, y 36 el sábado.

“19 personas, incluidos niños, han muerto de hambre”, declaró a la BBC Khalil al-Daqran, portavoz del hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah. “Los hospitales ya no pueden proporcionar alimentos a los pacientes ni al personal, muchos de los cuales no pueden seguir trabajando debido al hambre extrema”. “Los hospitales no pueden proporcionar ni una sola botella de leche a los niños que pasan hambre, porque todas las fórmulas infantiles se han agotado en el mercado”.

23 países alzaron la voz y dijeron que “la guerra en Gaza debe terminar ya”

87.8 por ciento de gazatíes están evacuados o en zonas militares israelíes

1,000 palestinos heridos en las últimas 24 horas

Anuncios de Meta. En medio del deterioro humanitario, una investigación reveló que Meta permitió anuncios en Facebook, Instagram y Threads que solicitan donaciones para equipos militares utilizados por unidades israelíes en Gaza, incluidos drones y trípodes para francotiradores. Éstos, detectados por la organización Ekō, fueron eliminados por la red social sólo después de una solicitud de comentarios de medios internacionales.

La mayoría de los anuncios no incluían cláusulas de exención de responsabilidad exigidas por la política de Meta sobre contenidos políticos. Según la organización algunos de estos drones económicos han sido adaptados para lanzar granadas. Las campañas han recaudado millones de dólares en línea y generado más de 76 mil impresiones sólo en Europa y Reino Unido, lo que podría constituir una violación de las leyes digitales de la Unión Europea.

Por otra parte, en el plano militar, la incursión en Deir al-Balah coincidió con nuevos bombardeos israelíes en Khan Younis, donde al menos cinco personas, incluida una familia completa, murieron en una tienda de campaña. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud reportó 130 muertos y más de mil heridos en toda Gaza, una de las cifras más altas en semanas recientes.

El Tip: El mundo sigue mirando, con horror y frustración, mientras la Franja de Gaza se consume entre escombros, hambre y promesas incumplidas.

En tanto, fue detenido Marwan al-Hamas, jefe de hospitales de campaña de Gaza y vocero del Ministerio de Salud, en una redada israelí cerca de una instalación médica de la Cruz Roja, donde también murió un periodista y resultaron heridas otras dos personas. La Cruz Roja dijo estar “profundamente preocupada” por seguridad del personal y pacientes.

A su vez, un grupo de 25 países occidentales, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Canadá, dijo ayer que Israel debe poner fin inmediatamente a su guerra en Gaza y criticó lo que llamaron el “asesinato inhumano” de palestinos, incluidos cientos cerca de los sitios de distribución de alimentos.

En una declaración conjunta, los países condenaron lo que llamaron “el suministro de ayuda a cuentagotas” a los palestinos en Gaza y dijeron que era “horrible” que más de 800 civiles hubieran muerto mientras buscaban ayuda.

La guerra, iniciada tras el ataque del 7 de octubre de 2023 que dejó 1,200 israelíes muertos y 251 secuestrados, ha cobrado la vida de más de 59 mil palestinos, la mayoría mujeres y niños.