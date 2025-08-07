Israel aprueba plan de Netanyahu para tomar el control de Gaza.

El Gobierno de Israel aprobó el plan militar del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, con demandas como “la desmilitarización” y “el control israelí de la seguridad”.

La determinación ocurrió después de más de 10 horas de consultas, en lo que significa un nuevo paso para tratar de “erradicar el movimiento palestino Hamás”.

“Pretendemos controlar toda Gaza. No queremos conservar Gaza. Queremos un perímetro de seguridad”, declaró el líder israelí.

Asimismo, Israel adoptó 5 premisas en su estrategia para “poner fin a la guerra”, que son “el desarme de Hamás, el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina”.

¿Que se espera para los próximos meses en Gaza?

Con la aprobación del plan militar de Netanyahu, se prevé el desplazamiento de al menos un millón de personas en los siguientes meses. Hasta el momento, no hay claridad sobre la duración de la ofensiva israelí.

“El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás (y) las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la ciudad de Gaza”, afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Además, indicó que se busca la distribución de “ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.