¿Quién es María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe, precandidato presidencial asesinado en Colombia?

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, murió en el hospital tras permanecer dos meses internado debido a las heridas que sufrió en un ataque armado durante un mitin político.

La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien a través de un mensaje en Instagram se despidió del candidato: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”

Tarazona también pidió evitar cualquier represalia: “Rechazo cualquier acto de violencia o de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo sólo debe haber amor en nuestros corazones”, expresó durante su ingreso a la cámara ardiente en el Congreso, donde será velado el político.

¿Quién es María Claudia Tarazona?

María Claudia Tarazona se casó con Miguel Uribe Turbay en 2016, en una ceremonia realizada en el Country Club de Bogotá.

La mujer es reconocida por su papel como madre y compañera de vida, Tarazona fue un apoyo constante para Uribe Turbay en su trayectoria política, acompañándolo en eventos y proyectos clave. A pesar de ello, ha mantenido un perfil bajo en la esfera pública.

La pareja que se conoció en 2011, tuvo un hijo en común, Alejandro Uribe Tarazona, de tan solo cuatro años. Sin embargo, María Claudia es madre de tres hijas: María, Emilia e Isabela Acosta, producto de una relación anterior, conformando una familia de cuatro hijos en total.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT