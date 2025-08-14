Congresista de Estados Unidos, Anna Paulina Luna, afirma haber visto ‘seres interdimensionales’

La congresista republicana por el estado de Florida, Estados Unidos, Anna Paulina Luna, sorprendió a la audiencia del popular pódcast The Joe Rogan Experience al relatar un episodio que, según ella, no tiene explicación convencional: el avistamiento de un objeto volador no identificado (OVNI) y la existencia de “seres interdimensionales”.

Durante la entrevista, Luna afirmó que el Congreso ha presenciado evidencia que sugieren la presencia de entidades capaces de operar fuera de las dimensiones de tiempo y espacio conocidas. “Esto no es algo que se me haya ocurrido. Se basa en lo que hemos visto y en la información que nos han proporcionado”, señaló.

En febrero, Luna y el representante James Comer enviaron cartas a altos funcionarios, solicitando todos los registros relacionados con fenómenos anómalos no identificados (UAP).

Un avistamiento fuera de lo común

Luna narró que, aunque no ha visto una nave o un portal, presenció un objeto en condiciones de cielo despejado y gran visibilidad. Según su descripción, el artefacto no se parecía a ninguna aeronave convencional, con un tamaño y forma difíciles de clasificar.

El movimiento fue lo más impactante: cambios bruscos de dirección y velocidades que parecían desafiar las leyes físicas. Su experiencia militar le permitió descartar drones, aviones comerciales o globos meteorológicos.

La congresista aseguró que ha revisado fotos y testimonios que considera altamente creíbles. “Estoy muy segura de que existen cosas ahí fuera que no han sido creadas por la humanidad”, declaró, dejando abierta la posibilidad de que los fenómenos observados tengan un origen que va más allá de nuestra comprensión tecnológica actual.

