Bolivia va a segunda vuelta presidencial; resultados dan ventaja a centrista Rodrigo Paz

Tras la jornada electoral de este domingo en Bolivia, los primeros resultados dan la ventaja por la presidencia al candidato centrista Rodrigo Paz Pereira, quien se enfrentará el 19 de octubre al derechista Jorge Quiroga.

Con más del 91 por ciento de los votos escrutados el domingo, Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), había obtenido el 32.8 por ciento de los votos.

En tanto, Quiroga, de la Alianza Libre, quedó en segundo lugar con el 26.4 por ciento de los sufragios, según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Los candidatos necesitaban superar el 50 por ciento, o el 40 por ciento con un margen de victoria de 10 puntos, para evitar una segunda vuelta.

Los comicios de este domingo se vieron eclipsados por la inflación, que se encuentra en su nivel más alto en cuatro décadas, y la ausencia del expresidente izquierdista Evo Morales, quien tiene prohibido presentarse como candidato.

La participación electoral fue estable, según informaron las autoridades. A pesar de las preocupaciones previas de que el proceso electoral en Bolivia pudiera verse obstaculizado por los partidarios de Evo Morales, quienes habían llamado a la población a boicotear la contienda, los observadores internacionales afirmaron que la votación se desarrolló sin mayores interrupciones.

El jefe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Juan Fernando Cristo, afirmó en una publicación en X que las elecciones se desarrollaron con “normalidad”, aunque se registraron incidentes menores en colegios electorales de Cochabamba, bastión político de Morales.

Con información de Reuters y AP.

