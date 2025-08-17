Tiroteo en club nocturno de Brooklyn, Nueva York, deja al menos 3 muertos y 11 heridos

Un tiroteo registrado la madrugada del domingo en un club nocturno del barrio de Crown Heights, en Brooklyn, dejó un saldo de tres personas muertas y al menos 11 heridas, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la mañana en el establecimiento Taste of the City Lounge.

At least 11 people were #shot in the #CrownHeights area of #Brooklyn, #NewYork. Three were killed, and eight were injured, some seriously. The cause is currently unknown; it's typical #American #violence. pic.twitter.com/pqmbKoJlxi — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) August 17, 2025

En el lugar, varios hombres abrieron fuego tras una disputa, lo que provocó una estampida y un intercambio de disparos.

Según la agencia Associated Press, en la escena se recuperaron al menos 36 casquillos de bala, además de un arma de fuego localizada en una calle cercana. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que participaron múltiples agresores en el ataque.

Masskjutning i New York



Tre personer dödades och åtta skadades när flera beväpnade män öppnade eld i en fullsatt vattenpipa-lounge och restaurang i Brooklyn tidigt på söndagsmorgonen, enligt NYPD.

Bland de elva offren var åtta män och tre kvinnor, i åldrarna 27 till 61 år.… pic.twitter.com/2bbwcDXjxB — Existenz.se (@Existenzse) August 17, 2025

Las víctimas mortales son tres hombres, de 27 y 35 años, además de un tercero cuya edad no fue precisada, detalló la agencia Europa Press. Todos fueron declarados sin vida en el sitio del tiroteo.

En cuanto a los heridos, la comisionada Tisch informó que se trata de ocho hombres y tres mujeres, cuyas edades oscilan entre los 27 y los 61 años. Todos fueron trasladados a hospitales de la zona, y se confirmó que sus vidas no corren peligro.

Watch as @NYPDPC and NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Brooklyn. pic.twitter.com/0bElrAjqE9 — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 17, 2025

Por otro lado, la agencia Quadratín Hispano señaló que vecinos del área han denunciado incidentes previos en este mismo local, el cual funciona como bar y tetería con música y servicio de hookah.

De acuerdo con testimonios, desde el cambio de propietario en 2022 el lugar ha sido escenario de disturbios frecuentes. Incluso, en noviembre de 2024 se había registrado un tiroteo no mortal en el mismo establecimiento.

Join us for a live briefing on the mass shooting last night at a Crown Heights nightclub:

https://t.co/klcRHLCBIH — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) August 17, 2025

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el ataque. Tisch aseguró que el caso continúa bajo investigación y reiteró que este tipo de hechos son una excepción dentro de la tendencia a la baja en los índices de violencia armada que vive la ciudad.

“Tenemos los números más bajos de incidentes de tiroteos y víctimas por armas de fuego en los primeros siete meses del año que hemos registrado en Nueva York. Algo como esto es, gracias a Dios, una anomalía”, señaló la comisionada en conferencia de prensa.

