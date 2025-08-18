DEA lanza ‘Proyecto Portero’ para combatir ‘codo a codo’ con México el tráfico de drogas

En colaboración “codo con codo” con el gobierno de México, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) anunció este lunes la iniciativa “Proyecto Portero”, con el objetivo de enfrentar a los traficantes de drogas en las diversas rutas que utilizan para introducirlas a territorio estadounidense.

Terrance Cole, titular de la DEA, aseguró que la agencia “está tomando medidas decisivas para hacer frente a los cárteles que están matando a estadounidenses con fentanilo y otros venenos”.

Declaró que “el Proyecto Portero y este nuevo programa de formación muestran cómo vamos a luchar: planificando y operando codo con codo con nuestros socios mexicanos y aportando toda la fuerza del gobierno de Estados Unidos. Se trata de un primer paso audaz en una nueva era de aplicación de la ley transfronteriza, y lo perseguiremos sin descanso hasta que estas organizaciones violentas sean desmanteladas”.

Dijo que el Programa Portero refleja las prioridades del gobierno de Donald Trump: “volver a comprometer a la DEA con la aplicación de la ley, desmantelar los cárteles designados como organizaciones terroristas y reforzar la colaboración con sus homólogos extranjeros.

Droga decomisada ı Foto: Especial

“Aunque el fentanilo es la amenaza más urgente, el Proyecto Portero aborda todos los aspectos de la actividad delictiva de los cárteles —desde el contrabando de drogas hasta el tráfico de armas y las finanzas ilícitas— que cruzan la frontera y ponen en peligro a las comunidades estadounidenses”, apuntó.

En un comunicado, la agencia aseguró que este proyecto es “la operación insignia de la DEA destinada a desmantelar a los ‘guardianes’ de los cárteles, operativos que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste”.

Indicó que estos guardianes son esenciales para las operaciones de los cárteles, “ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, al tiempo que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo hacia México”.

Consideró que, al centrarse específicamente en ellos, “la DEA y sus socios (mexicanos) están golpeando el corazón de mando y control de los cárteles”.

La DEA añadió que puso en marcha un programa de formación y colaboración de varias semanas de duración en uno de sus centros de inteligencia en la frontera con México.

Explicó que el programa reúne a investigadores mexicanos con fuerzas del orden, fiscales, funcionarios de defensa y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, quienes a lo largo de varias semanas identificarán objetivos comunes, desarrollarán estrategias de aplicación de la ley coordinadas y reforzarán el intercambio de información.

La agencia antidrogas estadounidense refirió que este proyecto se coordina con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), cuya integración permite reunir a elementos de las fuerzas del orden, inteligencia, defensa y fiscalía, alineando prioridades y operaciones para que EU pueda aplicar todas sus capacidades contra las redes de los cárteles.

