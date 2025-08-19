Alista Trump un cara a cara Putin-Zelenski

Donald Trump anunció ayer el inicio de los preparativos para un encuentro cara a cara entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski con el objetivo de explorar un camino hacia el fin de la invasión rusa a Ucrania. La declaración, difundida en redes sociales tras conversaciones en Washington con el presidente ucraniano y líderes europeos, marcó un giro inesperado en la estrategia del mandatario estadounidense y reavivó la incertidumbre sobre la viabilidad de un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

El anuncio se produjo después de una llamada de 40 minutos entre Trump y Putin, posterior a la cumbre extraordinaria en la Casa Blanca. En ese encuentro, Zelenski, acompañado por los líderes de Gran Bretaña, Finlandia, Francia, Alemania e Italia, así como con la presidenta de la Comisión Europea y el jefe de la OTAN, recibió la promesa de que Estados Unidos garantizaría la seguridad de Ucrania en cualquier eventual acuerdo. Sin embargo, ni el Kremlin ni los aliados confirmaron que Putin esté dispuesto a sentarse con su homólogo ucraniano, lo que mantiene la expectativa en el aire.

El Dato: Los líderes europeos reiteraron que no habrá un acuerdo sostenible sin un alto al fuego previo. “Me gustaría ver un alto el fuego a partir de la próxima reunión”, expresó Merz.

Por su parte, la agencia estatal rusa Tass citó al asesor Yuri Ushakov, quien afirmó que Putin y Trump se manifestaron a favor de continuar las conversaciones directas entre las delegaciones rusa y ucraniana, e incluso discutir la posibilidad de elevar el nivel de los representantes. No obstante, evitó referirse de manera explícita a la reunión trilateral propuesta por Trump, lo que alimentó las dudas sobre el verdadero compromiso de Moscú.

Mientras tanto, líderes como el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayaron la necesidad de un alto al fuego antes de avanzar en conversaciones formales. A su vez, el primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió que el éxito de cualquier cumbre dependerá de que Rusia muestre voluntad real de diálogo.

El Tip: Trump apuesta por acelerar una reunión Putin-Zelenski y Europa advierte que un acuerdo sin cese al fuego sería inestable

Zelenski, por su parte, expresó que Ucrania está dispuesta a dialogar sin condiciones previas. “Si empezamos a fijar requisitos, Rusia impondrá los suyos y eso podría poner en riesgo la reunión”, declaró. El líder ucraniano insistió en que las conversaciones deben partir de una mesa limpia, aunque reconoció que su país no puede ceder en cuestiones de soberanía.

FIN DEL CONFLICTO. En su encuentro con Zelenski, Trump exhibió un tono distinto al de la reunión de febrero pasado, cuando reprendió públicamente al líder ucraniano por falta de gratitud hacia la ayuda estadounidense. Esta vez, la cordialidad dominó el ambiente: elogió la vestimenta formal del líder de Ucrania, expresó admiración por su firmeza y, ante la prensa, declaró: “Amamos al pueblo ucraniano”. El gesto contrastó con la presión política ejercida en paralelo sobre Kiev para explorar concesiones que podrían beneficiar a Moscú.

En tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que si Rusia se niega a cooperar en las negociaciones, tanto Estados Unidos como Europa endurecerán sanciones y aranceles contra Moscú. Para Rutte, el compromiso de Washington con garantías de seguridad representa un “gran paso adelante”, aunque los detalles de esa promesa permanecen difusos.

Trump, por su parte, afirmó que cree que Putin “quiere poner fin a la guerra” y adelantó que planea mantener contacto regular con él en las próximas semanas. “Veremos en un periodo no muy lejano si este conflicto puede resolverse o si la lucha continuará”, aseguró ante la prensa.

1 Millón de muertos y heridos han dejado los combates entre Rusia y Ucrania.

Los líderes europeos coincidieron en la necesidad de construir un marco sólido de seguridad para Ucrania. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, remarcó que la paz debe garantizar la protección de todo el continente. Macron respaldó la idea y propuso que las futuras reuniones incluyan a más actores internacionales.

Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance de la estrategia de Trump. Analistas europeos advierten que la presión para que Kiev renuncie a Crimea o al control total de Donetsk podría minar la credibilidad de cualquier acuerdo. En ese sentido, Trump dejó entrever que Ucrania debería aceptar ciertos límites, un planteamiento que genera resistencia tanto en Kiev como en Bruselas.

Trump, por su parte, recordó en sus redes sociales que, en su opinión, Crimea jamás regresará a Ucrania y que la adhesión de Kiev a la OTAN no es una opción realista. Estas declaraciones, consideradas concesiones implícitas a Moscú, profundizaron las dudas sobre si la estrategia busca la paz o simplemente consolidar la ventaja territorial rusa.

20 Ucranianos heridos, entre ellos seis niños, dejó ayer la ofensiva rusa

Por su parte, el presidente ucraniano subrayó que “la paz debe ser duradera” y que no puede repetirse la experiencia de 2014, cuando la anexión de Crimea fue utilizada por Putin como trampolín para nuevos ataques. Zelenski insistió en que cualquier acuerdo deberá contar con garantías internacionales que impidan futUras agresiones.

Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia rechazó tajantemente la posibilidad de desplegar tropas de la OTAN en territorio ucraniano como fuerza de paz, advirtió que tal escenario conduciría a una escalada de consecuencias impredecibles. Moscú insiste en que cualquier arreglo debe excluir la expansión de la Alianza Atlántica hacia sus fronteras.

Volodimir Zelenski permanece en Washington para continuar las conversaciones. Su equipo confirmó que las pláticas con líderes europeos seguirán en los próximos días.