México se suma al llamado de permitir acceso a ayuda humanitaria a Gaza

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se sumó al llamado de la comunidad internacional de permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, afectada por un fuerte conflicto entre Israel y Hamas, después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarara oficialmente una hambruna.

A través de una publicación en redes sociales, la cancillería mexicana se refirió a la reciente declaratoria de la ONU de hambruna en Gaza, y señaló que, ante ésta, es urgente que los gobiernos de la región dejen de obstaculizar la entrada de ayuda humanitaria.

Columna de humo por un ataque israelí en Gaza. ı Foto: Reuters

“Tras la declaración de hambruna en Gaza por la Organización de las Naciones Unidas, la @SRE_mx se suma al llamado urgente que hace la ONU, para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz”, escribió en X.

En el mismo sentido, la SRE condenó la situación de hambruna, pues, dijo, ésta “constituye una grave afrenta a la dignidad humana, que no está permitida como método de guerra y debe atenderse de inmediato”.

Esta semana, Naciones Unidas se posicionó en el conflicto entre Israel y Hamas, que afecta a la región de Gaza, y acusó que, derivado del conflicto, se ha desatado una grave hambruna en la población.

Remarcó que esta crisis ha sido “totalmente provocada por el hombre” y podría haberse evitado sin la obstrucción sistemática de Israel para permitir la entrada suficiente de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicinas y combustible.

Por lo anterior, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó esta situación como un “fracaso en la historia de la humanidad”, mientras que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos la ha tildado de “crimen de guerra”.

Sin embargo, el régimen israelí ha insistido en que no existe una hambruna, y que calificar la situación de Gaza de esa forma es propaganda de su rival, el grupo paramilitar Hamas.

El régimen de Benjamin Netanyahu asegura que, contrario a las afirmaciones de los organismos internacionales, ha permitido constantemente la entrada de ayuda a Gaza, de forma que, desde el inicio del conflicto, ha recibido más de 100 mil camiones de ayuda humanitaria.

Sin embargo, Naciones Unidas considera que la entrada de ayuda que permite Israel es considerablemente menor a la que debería ingresar a la región diariamente para terminar con la crisis.

