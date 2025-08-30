Israel declara ciudad de Gaza “zona de combate”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que fueron recuperados en la Franja de Gaza los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, mientras que el Ejército de ese país puso fin a las pausas militares anunciadas a finales de julio en la zona más cercana a la costa del enclave.

Uno de los cuerpos recuperados es el de Ilan Weiss, de 56 años, asesinado durante el ataque al kibutz Beeri, detalló el mandatario en un comunicado, mientras que la identidad del otro cadáver aún no ha sido revelada.

El Dato: La última vez que Israel recuperó los restos de rehenes fue el 21 de junio, cuando halló los de Jonathan Samrano, el sargento Shai Levinson y la anciana Ofra Kedar.

El Ejército israelí afirmó que la operación para recuperar los restos se llevó a cabo en colaboración con la agencia de inteligencia interior, el Shin Bet, aunque no dio detalles sobre dónde fueron encontrados los cadáveres.

Weiss formaba parte del equipo de defensa del kibutz, y murió tratando de defender la comunidad de los atacantes. Su cuerpo fue llevado a Gaza y retenido ahí por los milicianos palestinos. Sobrevivieron al ataque su mujer, Shiri, y sus tres hijas. Tanto Shiri como una de las hijas fueron secuestradas y devueltas a Israel durante la tregua de noviembre de 2024.

Todavía quedan en Gaza 48 rehenes de los 251 secuestrados, de los que se estima que al menos 20 siguen con vida.

En tanto, el Ejército puso fin a las pausas militares en la costa cercana a la ciudad de Gaza, punto que ahora considera enteramente “zona de combate peligrosa”, en medio de los preparativos israelíes para ocupar esta ciudad de un millón de habitantes.

Israel anunció las “pausas humanitarias” a finales de julio, de 10:00 a 20:00 horas, en una franja junto a la costa que englobaba zonas de la ciudad de Gaza (norte), Deir al Balah (centro) y Mawasi (sur) donde, según dijo entonces, el Ejército no operaba.

En un comunicado, anunció que la decisión se toma “de acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político”.

Desde hace días, los residentes han visto maquinaria israelí excavando al este de la ciudad, mientras en el norte del enclave el Ejército avanza lentamente hacia el interior de la ciudad de Gaza, cuya conquista ordenó Netanyahu.

Según la ONU, 86.3 por ciento del territorio gazatí ya se encuentra bajo órdenes de evacuación forzosa israelíes o en las denominadas “zona de combate”, lo que hace que los palestinos vivan hacinados en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. El Ejército israelí sitúa en 75 por ciento el territorio ocupado.

Según fuentes sanitarias, al menos 40 palestinos murieron en el enclave en los ataques israelíes desde primera hora de la madrugada, donde desde la noche se han registrado una serie de bombardeos contra Deir al Balah y sus alrededores.

En ese contexto, el Gobierno de Estados Unidos anunció ayer que negará y revocará los visados de diplomáticos de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP) que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención.

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo actuar “de acuerdo con la ley estadounidense. Es interés nacional (de EU) pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y socavar los esfuerzos de paz”.

El portavoz del Departamento de Estado especificó que la OLP y la AP solo pueden ser “socios para la paz” en caso de que “repudien el terrorismo, las campañas de instrumentalización de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, así como la búsqueda de reconocimiento unilateral de un Estado”.