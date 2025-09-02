Hombre acuchilla a al menos cinco personas y es abatido, en Marsella, Francia

Hombre apuñala a al menos cinco personas en Marsella y es abatido por la policía.

En un hotel y en las calles

Un hombre apuñaló a varias personas tras una riña en un hotel, en Marsella, al sur de Francia, después de lo cual fue detenido y abatido por la policía.

De acuerdo con agencias internacionales, el ataque comenzó dentro de un hotel en el centro de la ciudad, donde tres personas resultaron heridas con arma blanca. Una de ellas permanece en estado crítico, según confirmó la Fiscalía a la cadena BFM TV.

El agresor había sido expulsado previamente del establecimiento después de una fuerte discusión, que habría comenzado después de que se negara a pagar su hospedaje.

Posteriormente, regresó armado con dos cuchillos y una porra, con los que atacó al huésped de la habitación que había ocupado previamente. Posteriormente hirió al gerente del hotel y al hijo de éste, quien recibió una puñalada en la espalda.

Después, autoridades informaron que el hombre extendió su ataque hacia un bar cercano y las calles aledañas, donde intentó agredir a transeúntes de manera indiscriminada. Fue en ese momento cuando agentes de la policía intervinieron y lo abatieron a tiros.

De esta forma, las versiones iniciales apuntan a que entre cinco y seis personas resultaron lesionadas durante el incidente. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer los motivos del atacante, que por el momento se desconocen.

Según recogió el diario Le Figaro, el sospechoso, de origen tunecino pero residente legal de Francia, se encontraba bajo vigilancia judicial y había mantenido una fuerte discusión con empleados del hotel antes de iniciar el ataque.

Por otro lado, el ministro del Interior, Bruno Retailleau, anunció que se trasladaría a Marsella para conocer de primera mano los detalles del caso y seguir el desarrollo de las indagatorias.

A propósito, las autoridades locales subrayaron que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que será la Fiscalía la encargada de determinar la calificación jurídica de los hechos.

El ataque ocurrió en un contexto en el que Marsella enfrenta altos niveles de violencia vinculada a pandillas y actividades relacionadas con el narcotráfico, lo que ha incrementado la preocupación de las autoridades nacionales sobre la seguridad en la región.

Con información de Associated Press y Europa Press.

