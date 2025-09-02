IP palomea Informe de CSP; aún ve retos

La Presidenta Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno, el 1 de septiembre de 2025

El sector empresarial mexicano reconoció y felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer Informe de Gobierno, y aunque destacó los logros alcanzados, también señaló los retos y áreas de oportunidad de cara al futuro.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, sostuvo que fue un Informe muy completo con compromiso social y transversal, además, donde todos los sectores estuvieron presentes.

El Dato: con el objetivo de fortalecer el turismo nacional se presentó el programa “Avanzamos por México” el cual buscó posicionar la marca México en 8,176 cajeros automáticos.

El representante empresarial destacó que tras once meses de gobierno, Sheinbaum ha creado una “nueva plataforma” para enfrentar los tiempos nuevos, donde se ha cambiado el sistema económico comercial, y que el sector empresarial ha tenido una respuesta favorable.

Cervantes Díaz reconoció que, la Presidenta ha sido una negociadora buena para enfrentar las políticas arancelarias del presidente Donald Trump.

En respuesta a las declaraciones de Sheinbaum sobre que “México requiere de empresarios todavía más activos y visionarios profundamente comprometidos con el futuro de la Nación”, coincidió en que se necesita “que tengan compromiso con México y que inviertan más”.

14 organismos empresariales conforman el CCE

Por su parte, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que a casi un año de Gobierno hay avances, aunque no se pueden ignorar los retrocesos, además de requerir “decisiones firmes” para las oportunidades.

“Reconocemos avances importantes, una estrategia renovada en seguridad con voluntad de enfrentar al crimen, la apertura al diálogo con empresarios para incentivar la inversión y el empleo, la relación cercana con EU y otros países, el nuevo plan Pemex que abre la puerta a la inversión privada y busca estabilidad financiera y el aumento del salario mínimo que ha contribuido a reducir la pobreza, pero también advertimos retrocesos que nos inquietan”, agregó.

La reforma al Poder Judicial de la Federación y la posterior elección de jueces y magistrados, la desaparición de los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), así como “la concentración del poder en el Ejecutivo” son algunas de las preocupaciones del sector empresarial pues se amenaza a la democracia.

Sostuvo que se ha registrado una “desaceleración de la inversión y el empleo” por lo que se ha limitado el crecimiento económico del país y se suma la corrupción, la impunidad y una “crisis en salud que mantiene a más de 44 millones de personas sin acceso a servicios médicos”.

Y en ese sentido, “vemos oportunidades claras”, añadió Sierra Álvarez como la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el nearshoring que puede atraer inversiones y detonar empleo formal, pero sólo si el Gobierno federal puede garantizar que “seguridad, energía y certeza jurídica”.

En tanto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) felicitó los logros de la administración y reconoció las acciones del Gobierno federal para apoyar a negocios y empresas a través de iniciativas como “Viernes muy Mexicano” y “El Buen Fin”.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente del organismo, añadió que, la tarea “es clara: transformar resultados macroeconómicos en oportunidades diarias para las empresas familiares. La reducción de la pobreza y el aumento del empleo son señales positivas, pero debemos cerrar la brecha de la informalidad. También valoramos la coordinación en seguridad y la puesta en marcha de la Ley contra la Extorsión, que responde a una de las demandas más urgentes de los negocios del país”.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) señaló que hay resultados mixtos, pues se ha avanzado en temas sociales y empleo formal, pero aún hay retos que enfrentar como la pobreza, la inversión pública, y la claridad en el impacto de programas.

En ese sentido, Vicente Gutiérrez presidente de la Canaco, destacó que, en los próximos años el Gobierno debe “centrarse” en la reducción de las brechas regionales, así como en fortalecer las inversiones, la formalización y la creación de empleos, además del impulso a la eficiencia energética y “asegurar evaluaciones rigurosas de políticas públicas para reducir las sombras y traducir las luces en mejoras tangibles para todas las familias”.

Finalmente, la American Society of Mexico (AmSoc), validó que durante el Gobierno de Sheinbaum Pardo se han tenido avances importantes, “AmSoc valora el compromiso del gobierno por construir un México más equitativo, competitivo y con visión de futuro. Destaca especialmente la consolidación de políticas públicas orientadas a robustecer la economía mexicana, elevar el bienestar de las familias y generar mayores oportunidades de colaboración en la región”.