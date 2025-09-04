Descarrila tranvía eléctrico en Lisboa

Equipos de emergencia trabajan en el lugar del descarrilamiento de un tranvía eléctrico en Lisboa, ayer.

Un icónico tranvía eléctrico de Lisboa, el Elevador da Gloria, se descarriló ayer y dejó 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves, incluido un niño, informaron los servicios de emergencia. El accidente, ocurrido alrededor de las 6:00 de la tarde, es considerado el más grave en la historia reciente de la ciudad.

El tranvía amarillo y blanco, que asciende y desciende una empinada colina del centro, volcó en una curva y se estrelló contra un edificio. Testigos señalaron que el vehículo iba fuera de control y que incluso arrolló a un peatón.

El Tip: funcionarios de emergencia dijeron que todas las víctimas fueron rescatadas de los escombros en poco más de dos horas.

Por su parte, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y el alcalde Carlos Moedas expresaron sus condolencias, mientras el gobierno decretó un día de luto nacional. En tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y líderes como Pedro Sánchez de España y Antonio Tajani de Italia, enviaron mensajes de solidaridad.

Mientras que Carris, la empresa operadora, aseguró que el tranvía había recibido mantenimiento programado. Una investigación oficial se abrirá tras concluir las labores de rescate. El Elevador da Gloria, inaugurado en 1885 y declarado monumento nacional, es una de las mayores atracciones.