Avión de Delta en Brasil sufre incendio tras despegar y aterriza de emergencia; no hay heridos | VIDEO

Explota motor de avión en Aeropuerto de Sao Paulo, Brasil; no hay heridos.

Un avión de Delta Air Lines en Brasil sufrió una explosión e incendio en su motor izquierdo, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia de vuelta en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, São Paulo, sin que por estos hechos se registraran heridos o fallecidos.

En redes sociales, circuló un video que atestigua el accidente del vuelo DL104 en el Airbus A330-300 de Delta Air Lines, que partió del citado aeropuerto la madrugada del domingo (horario local de São Paulo) con dirección a Atlanta, Estados Unidos.

En la grabación se aprecia cómo, minutos antes de despegar, se genera un fuego en el motor izquierdo, que sigue destellando mientras la aeronave continúa su ascenso.

Por lo anterior, la torre de control le dirige advertencias a la tripulación, ante lo cual ésta declara emergencia (“Mayday”) y detiene el ascenso a aproximadamente cuatro mil 500 pies.

Tras frenar el vuelo, la aeronave logra volver y aterrizar de emergencia exitosamente en la misma pista desde la que despegó, toda vez que la pista principal se encontraba cerrada por mantenimiento.

Ante esta situación, el aeropuerto activó protocolos de emergencia, si bien sufrió afectaciones operativas, como suspensión temporal de operaciones e impacto en vuelos internacionales. Además, se registró la presencia de restos metálicos en pista, lo que contribuyó al retraso en la partida y llegada de vuelos.

Delta A330 plane turbine exploded post-takeoff from São Paulo – Guarulhos Int'l Airport, Brazil, sparking runway fire. Flight (DL104) to Atlanta safely emergency-landed; all 288 passengers are safe. Fire was controlled. CENIPA probe ongoing. pic.twitter.com/DQw365LTOW — GeoTechWar (@geotechwar) March 30, 2026

Mientras que Delta Air Lines canceló el vuelo L104 y activó los protocolos de atención para los pasajeros, que incluyeron la reubicación de los mismos, el apoyo para conseguir hospedaje y la reprogramación de los viajes.

Asimismo, se destacó que no hubo ningún herido por estos hechos, solo pánico entre los alrededor de 300 pasajeros que viajaban en el avión.

WATCH: Panic breaks out onboard Delta Air Lines Airbus to Atlanta after engine failure with visible fire forces return to São Paulo pic.twitter.com/BnPaiBCEBe — Rapid Report (@RapidReport2025) March 30, 2026

La aerolínea emitió un comunicado en donde asumió la responsabilidad de los hechos, y explicó que “la seguridad de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad [ante este] problema mecánico con el motor izquierdo del avión”.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de Brasil se encarga de las investigaciones por estos hechos y, de manera preliminar, ha apuntado a posibles causas como un impacto con aviones o daño por objetos extraños (conocido como FOD, por sus siglas en inglés).

Mientras que el avión accidentado permanece fuera de servicio mientras se realiza la inspección técnica.

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