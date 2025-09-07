Dimite el primer ministro japonés Shigeru Ishiba tras las derrotas electorales de su partido

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, presentó este domingo su dimisión en medio de fuertes críticas internas en el Partido Liberal Demócrata (PLD) y tras la pérdida de la mayoría parlamentaria en ambas cámaras.

El anuncio se produjo durante una rueda de prensa en Tokio, en la que reconoció la responsabilidad de las recientes derrotas electorales de su coalición.

Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón. ı Foto: Reuters

De acuerdo con la agencia Europa Press, Ishiba explicó que la decisión llega después de que su formación sufriera un revés significativo en los comicios a la Cámara Alta.

Señaló que “ha llegado el momento oportuno” para dar paso a la siguiente generación de líderes, en un contexto en el que también finalizó la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos para reducir los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump.

El primer ministro de Japón Shigeru Ishiba en conferencia de prensa, donde anunció su dimisión. ı Foto: Reuters

Según Reuters, el mandatario de 68 años insistió en que se mantendrá en funciones hasta que el PLD elija a un nuevo líder, proceso que podría generar un periodo de incertidumbre política para la cuarta economía más grande del mundo.

La dimisión se produce menos de un año después de que Ishiba asumiera el cargo, en un escenario marcado por la frustración de los votantes ante el aumento del costo de vida.

El Partido Liberal Demócrata, que ha gobernado Japón durante la mayor parte de la posguerra, convocó una elección interna de emergencia para definir a su sucesor.

Entre los posibles reemplazos destacan Sanae Takaichi, exministra y crítica de las subidas de tasas de interés del Banco de Japón, y Shinjiro Koizumi, ministro de Agricultura en el gabinete saliente. Ambos fueron rivales de Ishiba en la contienda por el liderazgo celebrada el año pasado.

Shigeru Ishiba ofrece una rueda de prensa en Tokio. En ella, reconoció la responsabilidad de las recientes derrotas electorales. ı Foto: Reuters

Al respecto, Kazutaka Maeda, economista del Instituto de Investigación Meiji Yasuda, declaró a Reuters que “dada la creciente presión política sobre Ishiba tras las repetidas derrotas electorales del PLD, su dimisión era inevitable”.

La salida del primer ministro también tuvo repercusiones en los mercados financieros. Durante la semana previa, el rendimiento del bono a 30 años alcanzó un máximo histórico en medio de la liquidación de yenes y deuda pública japonesa.

La dimisión de Shigeru Ishiba podría generar un periodo de incertidumbre política en la cuarta economía más grande del mundo. ı Foto: Reuters

En paralelo, la oposición continúa fragmentada, aunque partidos como el Sanseito, de extrema derecha y contrario a la inmigración, obtuvieron avances en las elecciones recientes a la Cámara Alta.

No obstante, un sondeo de la agencia Kyodo reveló que el 55 por ciento de los encuestados considera innecesario convocar elecciones anticipadas.

Con información de Reuters y Europa Press.

