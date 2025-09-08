Avanza en Congreso de Perú declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum

Por su respaldo al expresidente Pedro Castillo Terrones, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser declarada persona non grata en Perú, “en defensa” de la soberanía y dignidad del país andino.

Lo anterior, luego de que en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó, con 12 votos a favor, una moción contra la mandataria mexicana que deberá ser ratificada en el Pleno.

#CongresoInforma | Comisión de Relaciones Exteriores aprobó moción para declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México.



🔗Nota completa: https://t.co/eBA8u6OTgR pic.twitter.com/GadRLTDHf8 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 8, 2025

Apenas el pasado 29 de agosto, Sheinbaum ser reunió por segunda ocasión con el argentino Guido Croxatto, abogado de Pedro Castillo, quien permanece en la cárcel de Barbadillo, luego del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso de la nación andina y declaró un “gobierno de excepción”.

TE RECOMENDAMOS: Tensión diplomática con Seúl EU amenaza con enfocar redadas en centros de trabajo

Tras el encuentro, Sheinbaum sostuvo que Castillo se encuentra “injustamente encarcelado” en Perú; además, exhortó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para “actuar con decisión” ante el encarcelamiento de Castillo, que consideró “un grave precedente de persecución política y discriminación”.

Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave… pic.twitter.com/0pAkHUQUaL — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 30, 2025

En febrero, Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Croxatto, quien solicitó el apoyo de la Embajada de México en Perú para presentar una denuncia ante instancias internacionales por supuestas violaciones a los derechos de su cliente.

“Por supuesto, vamos a apoyar”, respondió la mandataria mexicana, al calificar como una “injusticia” la situación de Castillo Terrones.

Recibí a Guido Croxatto, quien encabeza en Perú la causa justa de la defensa de Pedro Castillo. Deben prevalecer la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. pic.twitter.com/NGa3fyaW6A — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 20, 2025

Entonces, la Cancillería peruana consideró las declaraciones de Sheinbaum una falta de respeto al Estado de derecho y al principio de no intervención.

Además, recordó que política exterior mexicana de no intervención en asuntos internos de otros países contradice la postura de la Presidenta, que ha demandado la excarcelación de Pedro Castillo.

📄 Comunicado Oficial N° 012-25: El Perú rechaza y protesta por declaraciones de señora Claudia Sheinbaum.



👉https://t.co/xu8yaYnKbx pic.twitter.com/e4NJeHTc5k — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 22, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr