Ella es Sonia Sotomayor: La jueza que critica a Trump por detener personas por su aspecto físico o hablar español

Sonia Sotomayor es la primera hispana en ser nombrada juez asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La graduada de la Universidad de Princeton se distinguió por participar en la asociación estudiantil Acción Puertorriqueña, en la que luchaba por el aumento de oportunidades para los estudiantes puertorriqueños.

Tras la anulación de la orden de restricción dictada por una jueza al considerar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaba realizando detenciones de manera indiscriminada en Los ángeles; la jueza Sonia Sotomayor apuntó que el gobierno de Donald Trump realiza detenciones a las personas únicamente por su apariencia física y por hablar español.

En dicha orden se prohibe a los agentes de inmigración detener a las personas en función de su raza, idioma, trabajo o ubicación; lo que calificaron como flagrante perfil racial, lo cual viola la cuarta enmienda a la constitución estadounidense.

“No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios” apuntó Sonia Soto Mayor, en su escrito en disidencia para el fallo de la Suprema Corte



¿Quién es Sonia Sotomayor?

Hija de padres originarios de Puerto Rico; quienes se mudaron a Nueva York, la jueza se destacó académicamente por siempre participar activamente en la comunidad estudiantil.

Sonia Sotomayor y su familia ı Foto: Especial

Mientras estudiaba historia en la Universidad de Princeton; además de formar parte de la asociación estudiantil Acción Puertorriqueña, también se encargaba de impartir juicio en casos de infracción estudiantil.

Aunado a esto, se graduó con una tesis titulada “El impacto de la vida de Luis Muñoz Marín en la historia política y económica de Puerto Rico”. Esta tesis le consiguió obtener el máximo galardón académico Summa Cum Laude, junto con un premio por mostrar excelencia académica y liderazgo.

Al terminar sus estudios universitarios en Yale, se desempeñó por cinco años como Fiscal Auxiliar en la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, para posteriormente ejercer de manera privada y asociarse en el bufete de abogados Pavia & Harcourt.

Sonia Sotomayor siempre se vio interesada en asuntos cívicos y sociales, pues se unió a varios grupos como el Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal y Educación, y el Grupo de Trabajo del Segundo Circuito sobre Género y Raza.

Sin duda, la jueza siempre se ha destacado por participar en la toma de decisiones que han servido para revindicar los derechos civiles en Estados Unidos.