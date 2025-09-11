Tensión en Europa por acciones contra Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció ayer un giro histórico en la postura de la Unión Europea respecto a Israel, al proponer sanciones dirigidas a ministros de línea dura y colonos violentos, así como la suspensión parcial de un Acuerdo de Asociación que regula las relaciones comerciales bilaterales. La decisión, tomada durante un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, se produce en un contexto de creciente tensión por la guerra en Gaza, donde más de 64 mil 600 palestinos han perdido la vida, según las autoridades locales, y donde cientos de miles enfrentan condiciones críticas de hambruna y escasez de recursos básicos.

Von der Leyen subrayó que los fondos bilaterales, valorados en unos 32 millones de euros, serán congelados de manera inmediata. Sin embargo, aclaró que el trabajo de la Comisión con la sociedad civil israelí y con Yad Vashem, el principal memorial del Holocausto, no se verá afectado. “La hambruna provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad, esto debe detenerse”, enfatizó ante los legisladores europeos, quienes respondieron con aplausos y vistiendo ropa roja en señal de solidaridad con las víctimas en Gaza.

La reacción desde Israel fue inmediata. El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, calificó las medidas como “lamentables” y afirmó que la presidenta de la Comisión ha cedido a presiones que socavan la relación entre Tel Aviv y Bruselas, con el argumento de que esa decisión fortalecería a Hamas y a otros grupos extremistas. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu reiteró que las operaciones militares israelíes responden a los ataques del 7 de octubre de 2023, cuando mil 200 israelíes fueron asesinados y más de 250 fueron tomados como rehenes.

Israel es el principal socio comercial de la Unión Europea en Oriente Medio, con un intercambio de bienes que alcanzó los 42 mil 600 millones de euros en 2024. La suspensión parcial del acuerdo de asociación afectará principalmente áreas vinculadas al comercio y la cooperación bilateral, enviando un mensaje político contundente sobre la necesidad de cesar la violencia en Gaza. Von der Leyen también anunció sanciones específicas contra miembros del gabinete israelí identificado con políticas de extrema derecha y colonos en Cisjordania. Estas medidas se consideran tanto simbólicas como prácticas, que reflejan un cambio en la política europea tras años de respaldo general a Israel.

No obstante, la UE enfrenta profundas divisiones internas. Países como España, Irlanda y Países Bajos han pedido medidas más estrictas, incluyendo la suspensión completa del pacto comercial, mientras que Alemania, Hungría y República Checa defienden mantener la cooperación con Israel. Estas diferencias ponen en entredicho la viabilidad de las sanciones, dado que algunas requieren aprobación unánime.