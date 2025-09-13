Asamblea de ONU vota por 2 Estados: Israel y Palestina

La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes, de manera abrumadora, la “Declaración de Nueva York”, la cual favorece “la solución de los dos Estados, Israel y Palestina”, acto que fue calificado por el gobierno israelí como “un circo”. Votaron a favor 142 estados, 10 se opusieron (Israel, Estados Unidos y aliados como Argentina y Paraguay, además de pequeñas islas del Pacífico) y 12 se abstuvieron.

El apoyo a la declaración vino de potencias como Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania, Países Bajos o Australia, que en los últimos meses han virado su posición tradicional y se han declarado listos para reconocer el Estado de Palestina, lo que harán durante la próxima reunión de alto nivel, el 22 de septiembre, en la ONU. En contra votó Hungría y en abstención República Checa, lo que volvió a mostrar la división en la Unión Europea.

El Tip: Hamas confirmó que el principal negociador, Khalil al Hayya, sobrevivió al ataque israelí en Catar, el pasado martes, y acudió al funeral de su hijo, muerto en el bombardeo.

La declaración aboga por la “finalización de la guerra en Gaza” y por una “solución justa, pacífica y duradera del conflicto, basada en una implementación genuina de la solución de dos Estados”, y contempla el eventual despliegue de una “misión internacional temporal de estabilización” en Gaza, bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.

También dice que Hamas debe dejar de ejercer su autoridad sobre la Franja y entregar sus armas a la Autoridad Palestina, con apoyo de la comunidad internacional, además de condenar el ataque del 7 de octubre y de pedir la liberación de rehenes.

1 millón siguen en ciudad de Gaza, pese a la orden de evacuación

Las votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante, por lo que su significado es meramente simbólico, pero miden el apoyo a un Estado palestino, cada vez más mayoritario, y que EU apenas logra sumar un puñado de países a su postura.

En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, calificó de “vergonzosa” la resolución, al considerar que refuerza la posición de Hamas: “(Israel) rechaza categóricamente (la declaración). Una vez más (queda patente hasta qué punto (la Asamblea) es un circo político despegado de la realidad”.