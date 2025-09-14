Detienen a 2 en Madrid por irrupción de manifestantes en Vuelta a España; hay 22 policías heridos

Hay dos detenidos tras irrupción de manifestantes en Vuelta a España, y 22 policías heridos.

Autoridades de Madrid, España, detuvieron a dos personas derivado del episodio ocurrido la tarde de este domingo, cuando un contingente de manifestantes pro palestino rompió el cerco de seguridad del evento deportivo Vuelta a España y obligó a la cancelación del evento.

Fuentes policiales aseguraron a la agencia Europa Press que hay dos personas detenidas por los hechos que provocaron división entre las autoridades españolas. Además, se cuentan 22 policías heridos, tras el intento por contener a los manifestantes.

Manifestantes pro palestinos rompieron cerco de seguridad de la Vuelta a España. ı Foto: Reuters

A propósito, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, se pronunció sobre los hechos, en un mensaje a medios, y celebró el “extraordinario” dispositivo de seguridad gracias a el cual se permitió que las manifestaciones se llevaran a cabo “sin incidentes graves”.

TE RECOMENDAMOS: Acusan que provocó a manifestantes Alcalde de Madrid responsabiliza a Pedro Sánchez por irrupción de manifestantes en Vuelta a España

De acuerdo con cifras oficiales, más de 100 mil personas participaron en la multitudinaria manifestación en Madrid contra la ocupación en Palestina.

Alcalde de Madrid acusa que irrupción de manifestantes en evento deportivo fue "criminal". ı Foto: Reuters

Sin embargo, la manifestación llegó a un punto crítico cuando un contingente rompió el cerco de seguridad que separaba la pista del evento de ciclismo Vuelta a España y obligó a finalizarlo antes de tiempo.

“[En Madrid] se ha interrumpido una carrera física para dar un mensaje de solidaridad, humanidad y empatía con el sufrimiento del pueblo palestino. En Madrid no se han asesinado a 65 mil personas, no se han bombardeado hospitales ni se mata a la gente de hambre”, dijo el delegado del Gobierno.

Por lo anterior, Martín Aguirre reconoció a los manifestantes, a quienes llamó un “ejemplo de dignidad”.

Estiman 100 mil asistentes a marchas pro palestinas en Madrid, España. ı Foto: Reuters

De la misma forma se había expresado previamente el presidente de España, Pedro Sánchez, quien más temprano expresó su “admiración” por los deportistas tanto como por los manifestantes.

“Hoy termina La Vuelta. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, dijo el presidente en un mitin, según declaraciones recogidas por Reuters.

🇪🇸 | El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, carga contra los "manifestantes violentos" y "los políticos de izquierdas que les han alentado" para paralizar la última etapa de La Vuelta.

pic.twitter.com/9Y7Fvvolgd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 14, 2025

Estas declaraciones provocaron que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusara al presidente de permitir estas manifestaciones, las cuales, dijo, significaron un riesgo para la integridad de los asistentes y los deportistas al evento.

“Ni Madrid ni España se merecen lo que ha sucedido hoy en las calles de nuestra ciudad. Lo que ha sucedido hoy en Madrid es realmente grave. No ha sido tomada por manifestantes pacíficos sino por grupos violentos que han logrado suspender la última etapa de la Vuelta ciclista a España para vergüenza a nuestra ciudad y vergüenza de nuestra nación”, expresó el alcalde.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am