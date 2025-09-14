Alcalde de Madrid responsabiliza a Pedro Sánchez, por irrupción de manifestantes Vuelta a España

Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (izq.,) acusa a presidente de España, Pedro Sánchez (der.) por provocar incidente en La Vuelta.

Después de que un grupo de manifestantes pro palestinos irrumpieran en la ruta del evento deportivo La Vuelta, que se celebraba este domingo en Madrid, España, el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, acusó al presidente, Pedro Sánchez, por alentar estas manifestaciones.

Agencias internacionales reportaron que, este domingo, durante la última vuelta del evento, un grupo de manifestantes con banderas de Palestina, quienes organizaron una manifestación multitudinaria en Madrid, rompieron el cerco del evento deportivo y obstaculizaron la pista, lo que obligó a la cancelación de la competencia.

Manifestantes pro palestinos irrumpieron en La Vuelta y obligaron a cancelar evento. ı Foto: Reuters

Horas antes, el presidente de España, Pedro Sánchez, había expresado su reconocimiento a los manifestantes. “Hoy termina La Vuelta. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina”, dijo en un mitin, según declaraciones recogidas por Reuters.

Por lo anterior, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusó a Sánchez de tolerar y motivar estas manifestaciones, las cuales, acusó, significaron un riesgo para la integridad de los ciclistas.

“Quienes quieren manifestarse tienen derecho a hacerlo, lo que hemos visto en esta ciudad hoy no es manifestación. Poner en peligro a la vida de las personas es un delito. Una mayoría radical no puede acabar con la tranquilidad de una ciudad”, expresó Martínez-Almeida, según declaraciones recogidas por el medio Alerta News.

A propósito, el alcalde de Madrid exigió a Pedro Sánchez condenar los hechos violentos, y reconocer que “la política no puede utilizar el deporte para tapar los problemas políticos de España”.

En el mismo sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que Sánchez es “responsable directo” de la irrupción en La Vuelta y su posterior cancelación.

“Después del mensaje que ha mandado esta mañana el presidente del Gobierno lanzando fuego contra esta situación… es intolerable”, dijo Díaz Ayuso, en entrevista con medios.

“Un presidente tiene que llamar a la convivencia, al entendimiento o, por lo menos, no azuzar más una situación, no utilizarla para cambiar el ritmo de las portadas, no utilizarla para cambiar el mensaje en las tertulias y en la opinión pública”, abundó.

Díaz Ayuso y Martínez-Almeida son integrantes del Partido Popular (PP), rival histórico del

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al cual pertenece el presidente de España Pedro Sánchez.

