Jonas Vingegaard gana la Vuelta a España y lanza mensaje propalestina en una competencia sin podio

El ciclista danés Jonas Vingegaard se convirtió en el ganador de la Vuelta a España, en una competencia sin podio, pues la última etapa se canceló cuando los líderes entraron a Madrid, esto debido a protestas propalestinas que obligaron a los organizadores terminar apresuradamente la competencia.

Aunque no hubo ceremonia de premiación y no se completó la etapa final, se dio a Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, como el ganador de la Vuelta a España, que su tercer conquista de una Grand Tour, luego de ser dos veces triunfador del Tour de France 2022 y 2023.

Jonas Vingegaard wins the Vuelta a Espana - his third Grand Tour triumph 💪 pic.twitter.com/uqNnZLJfvN — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 14, 2025

Pese a no poder celebrar, el ciclista danés se mostró empático con los protestantes pro-palestinos, pues comentó antes de la última etapa: “La gente lo hace por una razón. Es terrible lo que pasa en Gaza. Los que protestan quieren tener una voz. Simplemente están desesperados por hacerse oír”.

Detrás del danés Jonas Vingegaard terminaron el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), quien es el primer campeón olímpico de Gran Bretaña en terminar dentro de los tres primeros lugares en una Gran Vuelta.

Vuelta a España anuncia cancelación

#LaVuelta25 | Official statement - Comunicación oficial



For security reasons, stage 21 of La Vuelta has been ended early. There will be no podium ceremony.



La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio. — La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2025

Las protestas, así como los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid, provocaron la cancelación de la Vuelta a España.

“La etapa 21 de la Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio”, dijeron los oficiales de la carrera, después de que los ciclistas fueron obligados a detenerse cuando quedaban unos 50 kilómetros de la etapa final.

Entrando al recorrido, que era casi ceremonial en Madrid, el danés Jonas Vingegaard de Visma-Lease a Bike tenía una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre João Almeida.

El ciclista danés Vingegaard es líder de la Vuelta. Hoy mostró comprensión con manifestantes en solidaridad con Palestina: "La gente lo hace por una razón. Es terrible lo que pasa en Gaza. Los que protestan quieren tener una voz. Simplemente están desesperados por hacerse oír". pic.twitter.com/gOprNBpZXj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 8, 2025

Los manifestantes arrojaron barreras a la carretera en un circuito de llegada en la capital española. Se esperaba que los ciclistas dieran nueve vueltas en el circuito. Varios cientos de manifestantes permanecieron en la carretera donde se suponía que pasaría la carrera. También se colgaron pancartas anti-Israel de edificios cercanos.

La policía escoltó a los ciclistas cuando salieron de la pista. Manifestantes que portaban banderas de Palestina abuchearon cuando los coches de apoyo de los equipos pasaron por la ruta.

La policía con equipo antidisturbios confrontó a los manifestantes en diferentes puntos a lo largo de la ruta. Más de 1.500 agentes de policía han sido desplegados antes de la etapa final de la carrera de tres semanas. No hubo incidentes importantes cuando los ciclistas partieron en la etapa final de 103,6 kilómetros que comenzó en el cercano Alalpardo.

