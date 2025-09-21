Israel promete ‘luchar’ contra reconocimientos a estado Palestino; acusa ‘premio al terrorismo’

Benjamin Netanyahu asegura que "no habrá un estado palestino".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que su país “luchará” contra la ola de reconocimientos del estado palestino, cuyo territorio se disputa en un conflicto armado, y acusó que este movimiento diplomático es una “recompensa al terrorismo”.

En declaraciones recogidas por agencias internacionales, Netanyahu reaccionó al reconocimiento por parte de Canadá, Reino Unido y Australia de un estado palestino, lo cual va en contra de los intereses israelíes y rompe una dinámica de neutralidad que varios países de Occidente habían mantenido frente al conflicto.

Manifestantes en Kenia en favor de Palestina. ı Foto: Reuters

A propósito, Netanyahu envió un mensaje a estos y otros líderes globales que han adelantado reconocimiento al estado palestino: “Están entregando una enorme recompensa al terrorismo. No va a pasar. No habrá un estado palestino al oeste del Jordán”.

De la misma forma, Netanyahu advirtió que seguirá luchando contra los grupos que buscan el asentamiento de un estado palestino, entre cuyos principales representantes está la organización Hamas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. ı Foto: Reuters

“Conmigo como primer ministro Israel ha duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria y vamos a seguir por este camino”, advirtió el premier israelí.

Este domingo, casi al mismo tiempo, los primeros ministros de Canadá, Australia y el Reino Unido, respectivamente Mark Carney, Anthony Albanese y Keir Starmer, expresaron el reconocimiento a nombre de sus países de un estado palestino.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Además, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, adelantó que tomará una decisión similar en los próximos días. Mientras que Pedro Sánchez, presidente de España, aseguró que estos no serán los únicos países que reconocerán al estado de Palestina, lo cual sugiere que su país se sumará a la iniciativa.

A propósito, la organización Hamas, grupo paramilitar que ha exigido la consolidación de un estado palestino mediante las armas, celebró el reconocimiento internacional de un estado palestino, y dijo que es un “tributo a la lucha, la resistencia y los sacrificios realizados”.

“Es un paso importante para reafirmar el derecho de nuestro pueblo palestino a su tierra y a sus lugares sagrados y al establecimiento de su estado independiente con capital en Jerusalén", resaltó Hamás en un comunicado, recuperado por agencias internacionales.

Sin embargo, Carney, Starmer y Albanese emitieron su declaratoria de reconocimiento al estado palestino con la condición de que éste adopte medidas democráticas que en ningún momento incluyan a este grupo, al cual han tachado de “terrorista”.

