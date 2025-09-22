Venezuela envía carta y busca negociar con EU

El presidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 15 de septiembre.

El gobierno de Venezuela confirmó ayer que el mandatario Nicolás Maduro envió el 6 de septiembre pasado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que expresó su disposición a dialogar con el enviado especial estadounidense, Richard Grenell.

La misiva, divulgada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, rechaza acusaciones de narcotráfico y propone abordar temas como la repatriación de migrantes.

Por su parte, Trump, cuestionado por la prensa, evitó confirmar la recepción del documento y solo dijo: “Ya veremos qué pasa con Venezuela”.

La carta surge tras el hundimiento de cuatro embarcaciones ligadas al narcotráfico en el Caribe por EU y el despliegue de un destructor en Panamá.

Asimismo, Caracas activó el operativo militar “Cumanagoto 200” en el estado Sucre contra bandas criminales.

La tensión se mantiene mientras Washington refuerza su presencia naval en la región y Maduro denuncia una “amenaza” de intervención extranjera.