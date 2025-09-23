Muere mexicano bajo custodia del ICE; SRE brinda asistencia consular a familiares

Un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), murió la madrugada del 22 de septiembre tras complicaciones médicas en el Centro Médico Global de Victor Valley, en Victorville, California, Estados Unidos.

El connacional, identificado como Ismael Ayala Uribe, de 39 años, fue detenido y permanecía desde el 22 de agosto en el Centro de Detención de Adelanto, en el condado de San Bernardino.

Aunque aún se investiga la causa de la muerte, el ICE detalló que el 18 de septiembre un médico revisó a Ayala y le suministró medicamento. Tres días después fue trasladado al centro médico en Victorville para una “evaluación más exhaustiva” de un absceso en el glúteo por el que tenía programada una cirugía.

Según la agencia estadounidense, el mexicano padecía hipertensión y taquicardia. Pese a maniobras de reanimación, fue declarado fallecido a las 02:32 horas del 22 de septiembre, y se informó al Consulado de México en San Bernardino.

SRE brinda asistencia a familiares de mexicano fallecido

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la representación mexicana en San Bernardino está en contacto con los familiares de Ismael Ayala Uribe "para brindar asistencia legal y acompañamiento consular que se requiera".

En un breve comunicado, aseguró que en coordinación con el Centro de Detención de Adelanto, el Consulado seguirá de cerca las investigaciones para “asegurar la realización de una investigación exhaustiva que permita esclarecer plenamente la causa de la muerte, en atención a la gravedad de los hechos”.

Otros mexicanos han muerto bajo custodia del ICE

En lo que va de la segunda administración de Donald Trump en Estados Unidos, el ICE ha registrado la muerte de otros tres mexicanos bajo su custodia.

Tres connacionales murieron entre mayo y agosto, uno de ellos mientras era trasladado por la agencia a un centro de detención en Georgia.

Abelardo Avellaneda Delgado

Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, fue detenido el 9 de abril en Statenville, Georgia. El 5 de mayo, durante el traslado al Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, el mexicano perdió la consciencia y fue declarado muerto por paramédicos.

Jesús Molina Veya

Jesús Molina Veya, de 45 años, quedó bajo custodia del ICE el 15 de mayo y fue llevado al Centro de Detención Stewart en Lumpkin. Ahí, tras una evaluación médica, informó tener antecedentes de hipertensión y colesterol alto, por lo que le proporcionaron tratamiento para la presión arterial.

El 7 de junio, Molina fue encontrado inconsciente en su celda con una cuerda de tela atada al cuello y sujetada al cabecero de la litera superior. Pese a maniobras de reanimación en el lugar, fue trasladado al Hospital Phoebe Sumter, en Americus, donde se declaró su fallecimiento alrededor de las 18:42 horas.

Lorenzo Antonio Batrez Vargas

Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, se encontraba bajo custodia en el Complejo Correccional de Arizona Central en la ciudad de Florencia, tras ser arrestado el 2 de agosto en Phoenix.

Batrez murió el 31 de agosto en el Centro Médico Mountain Vista, presuntamente por complicaciones del COVID-19.

