Trump dice que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania

La Casa Blanca respalda un plan que ubicaría al exprimer ministro británico, Tony Blair, al frente de una administración temporal en la Franja de Gaza. Según informes publicados por Haaretz y The Times of Israel, el esquema propone la creación de la Autoridad Internacional de Transición de Gaza (Gita), un organismo que operaría como máxima autoridad política y jurídica del enclave palestino durante un periodo inicial de cinco años.

La iniciativa, inspirada en experiencias de transición como las de Timor Oriental y Kosovo, busca instalar primero la estructura en la ciudad egipcia de El Arish para, posteriormente, trasladarla a Gaza bajo el resguardo de una fuerza multinacional predominantemente árabe con respaldo de Naciones Unidas. El plan, avalado por Washington, establece que la población palestina no sería desplazada de su territorio, desmarcándose de propuestas previas que contemplaban un eventual traslado masivo.

El Dato: Alrededor de 700 mil colonos israelíes viven entre 2.7 millones de palestinos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, lugares que Tel Aviv anexó ilegalmente.

De acuerdo con los documentos filtrados, Tony Blair encabezaría una secretaría de 25 integrantes y presidiría un consejo de siete miembros encargado de supervisar un órgano ejecutivo con competencias en seguridad, asuntos legales, reconstrucción e infraestructura humanitaria. Sin embargo, su eventual nombramiento genera controversia: mientras goza de prestigio entre líderes del Golfo, es visto con recelo por amplios sectores palestinos y árabes debido a su apoyo a la invasión estadounidense en Irak en 2002 y a su papel como enviado especial en Medio Oriente hasta 2015.

La propuesta ha surgido en línea a la llamada Declaración de Nueva York, aprobada recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que prevé una administración tecnocrática en Gaza durante un año con el compromiso de transferir el poder a una Autoridad Palestina reformada y con elecciones renovadas. Para los estados árabes, la falta de un cronograma en la iniciativa de Blair es motivo de cautela, mientras que Israel lo percibe como una garantía adicional frente al vacío político en Gaza.

Por su parte, el mandatario estadounidense Donald Trump presentó una versión ampliada del plan durante reuniones en Nueva York con el emir de Catar, el canciller saudí, el rey de Jordania, el presidente de Indonesia y el mandatario turco. Según Trump, el encuentro fue “positivo” y acerca a las partes a “algún tipo de acuerdo” que incluiría condiciones de cese al fuego entre Israel y Hamas.

En tanato, ayer por la noche en la Casa Blanca, el magnate rechazó enérgicamente cualquier sugerencia de que Israel pudiera anexar partes de Cisjordania. Declaró: “No permitiré que Israel anexe Cisjordania. No. No lo permitiré. No va a suceder”.

19 mil niños gazatíes han sido asesinados por Israel

POSTURA DE ABÁS. Por su parte, Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, reiteró ante la Asamblea General de la ONU que Gaza forma parte integral del Estado de Palestina y que está dispuesto a asumir plena responsabilidad en su administración, descartó cualquier rol de Hamas tras la guerra. Aun así, Abás no participó directamente en la negociación del plan de Blair y subrayó la necesidad de un calendario político concreto que desemboque en la creación de un Estado palestino reconocido.

En tanto, los estados árabes han condicionado su apoyo a una fuerza internacional de paz bajo mandato de Naciones Unidas únicamente si se garantiza un proceso político irreversible hacia la autodeterminación palestina. Para muchos analistas regionales, la propuesta de Blair podría interpretarse como una ocupación suavizada, distinta en forma pero no en fondo a la presencia israelí.

Mientras tanto, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una declaración que impulsa la solución de dos Estados. Arabia Saudita y Francia desempeñaron un papel central en la organización de la conferencia internacional que respaldó el documento, aunque Estados Unidos e Israel lo rechazaron de manera explícita. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha tratado de mediar entre ambas visiones: la Declaración de Nueva York y la hoja de ruta de EU.

Asimismo, la flotilla Global Sumud avanza hacia las costas del enclave con 51 barcos cargados de ayuda, pese a las advertencias del ejército israelí. Sus organizadores, conformados por activistas de diversas nacionalidades, rechazaron la propuesta del gobierno italiano de desviar la carga a Chipre para su posterior entrega. El grupo insiste en que su objetivo es romper el“asedio ilegal”.

A su vez, el portavoz militar israelí, Effie Gefrin, calificó la flotilla de operación financiada por Hamas y advirtió que cualquier intento de ingreso será tratado como amenaza. Las organizaciones de derechos humanos que respaldan la misión afirman que un ataque constituiría un crimen de guerra y una violación de las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia, que obligan a permitir el acceso de ayuda humanitaria.

Mientras tanto, Microsoft anunció la desactivación de servicios de nube e inteligencia artificial utilizados por el Ministerio de Defensa israelí para vigilancia masiva en Gaza y Cisjordania. La compañía, presionada por denuncias y protestas internas, aclaró que mantendrá su cooperación en materia de ciberseguridad, pero no respaldará tecnologías que violen derechos de Gaza.

Pese a los esfuerzos internacionales, la realidad sobre el terreno se mantiene al límite, con el desplazamiento forzado y la hambruna.

Patrimonio en Gaza, víctima colateral de la guerra

Los bombardeos que Israel comete en Gaza han devastado gran parte de su patrimonio cultural. El monasterio de San Hilarión, uno de los más antiguos de Medio Oriente y declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad, se encuentra severamente dañado, así como el minarete de la Gran Mezquita Omari, la más antigua y grande de Gaza. El zoco histórico de la ciudad, vital para la economía local, está en ruinas tras los constantes impactos de misiles. Su puerto, esencial para la pesca y el comercio, también ha sufrido daños significativos, afectando gravemente la vida cotidiana de la población. A pesar de la condena generalizada por parte de organismos internacionales como la UNESCO y de que representan un crimen de guerra, según las convenciones de las que ambas naciones son parte, los atentados continúan.

Patrimonio en Gaza, víctima colateral de la guerra ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

