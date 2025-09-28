¿Cuántos hijos tiene el presidente Russell M. Nelson?

Foto: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Es el líder más longevo de la iglesia mormona

El presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russel M. Nelson falleció el sábado a los 101 años de edad, lo que lo convierte en presidente más longevo de la iglesia.

Tan solo tres semanas atrás de habría compartido lo honrado que se sentía por celebrar sus 101 años acompañado de sus hijos “ya sea en persona o para siempre en mi corazón”, por quienes sentía la misma ternura que cuando eran pequeños.

Antes de ser presidente de la iglesia, fue un cardiocirujano y en 1955 realizó la primera cirugía a corazón abierto en Utah. Además, también fue presidente de la Sociedad de Cirugía Vascular, presidente de la Asociación Médica de Utah y director de la Mesa Estadounidense de Cirugía Torácica.

Respecto a su vida en la iglesia, fue una figura muy reconocida inclusive en sus últimos años de vida, pues siempre abogaba por los miembros de la iglesia y no sólo por su bienestar o el de su familia.

Durante los casi ocho años que fungió como presidente de la iglesia mormona anunció 185 templos, los cuales representan más del 50 por ciento de los templos que la conforman.

Nuestro mensaje al mundo es simple y sincero: Invitamos a todos los hijos de Dios de ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del santo templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna Russel M. Nelson



Además, al ser padre de nueve mujeres, Russel M. Nelson fue reconocido por abordar las necesidades de las mujeres de la iglesia, de acuerdo con Camille N. Johnson quien es presidenta general de la Sociedad de Socorro.

Rusell M. Nellson y sus hijos celebrando su cumpleaños número 101 ı Foto: instagram @russellmnelson.esp

¿Quiénes son los hijos de Russel M. Nelson?

Se casó por primera vez con Dantzel White, con quien tuvo diez hijos. Dantzel White murió en 2005, y un año después contrajo matrimonio con Wendy L. Watson. Actualmente su esposa Wendy y ocho de sus diez hijos continúan con vida.

Con la llegada de sus nietos la familia creció significativamente, pues está conformada por 57 nietos y 167 bisnietos.

De acuerdo con una publicación de la iglesia que presidió Russel M. Nelson, su séptima hija, Laurie Marsh compartió con ellos que se sentía inspirada por el optimismo de su padre, pues lo que era un obstáculo para la mayor parte de las personas, para él únicamente representaba un trampolín.

Por otra parte, el más joven de sus diez hijos, Russel Nelson Jr. dijo que aprendió desde muy temprana edad que la iglesia es más que un simple edificio o reglas.

Los nombres de sus diez hijos son:

Emily Nelson Wittwer Russel M. Nelson Jr. Brenda N.Miles Rosaline N. Ringwood Sylvia N. Webster Marsha N. McKellar Wendy N. Maxfield Laurie N. Marsh Marjorie N. Helsten Gloria N. Irion