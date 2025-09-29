Trump anuncia arancel del 100 por ciento a películas que se produzcan fuera de Estados Unidos

Trump anuncia arancel del 100% a películas que se produzcan fuera de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 100 por ciento a las películas que se proyecten en su país y se produzcan fuera de él, con el objetivo, explicó, de rescatar a la industria fílmica de su nación.

A través de un mensaje en la red social Truth, el mandatario acusó que la industria del cine de Estados Unidos se ha visto afectada por la participación de otros países, situación que, remarcó, se ha agravado por la acción del gobernador de California, Gavin Newsom.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: AP

El estado de California alberga la ciudad de Hollywood, epicentro de la producción fílmica estadounidense. Además, Newsom ha sido un personaje con quien Trump ha sostenido diferencias políticas.

Por lo anterior, Trump anunció que impondrá un arancel del 100 por ciento “a las películas que sean hechas fuera de Estados Unidos”.

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado de los Estados Unidos de América por otros países, como si se tratara de ‘robarle un caramelo a un niño’. California, con su gobernador débil e incompetente, se ha visto especialmente afectada”, escribió Trump.

“Por lo tanto, con el fin de resolver este problema tan antiguo y sin fin, impondré un arancel del 100 % a todas y cada una de las películas que se produzcan fuera de los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. ¡HAGAMOS GRANDE DE NUEVO A ESTADOS UNIDOS!”, abundó.

El republicano no dio más detalles sobre la imposición de este arancel, ni cuáles son los criterios de aplicación.

