Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, líderes de los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Mientras Estados Unidos se asoma a un cierre de gobierno, el primero desde 2018, el presidente Donald Trump publicó un video burlándose de líderes demócratas y, de paso, de México.

En su red social Truth Social, el republicano publicó un video generado por Inteligencia Artificial (IA) criticando a Chuck Schumer y a Hakeem Jeffries, líderes de los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente.

Trump recibió a Schumer y Jeffries en la Oficina Oval de la Casa Blanca este lunes, ante la falta de acuerdo sobre el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso.

La discusión entre ambos bloques legislativos se da particularmente por la inclusión de subsidios para servicios médicos. De no llegar a un punto en común, se podría dar un cierre de gobierno en Estados Unidos, es decir, se podrían detener temporalmente algunos servicios gubernamentales en dicho país.

Desde 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, el vecino del norte no había sufrido una crisis de esta naturaleza. Pese a la tensión política en el congreso estadounidense, el mandatario se burló de los líderes demócratas y de los mexicanos.

El video muestra al legislador Hakeem Jeffries, de la Cámara de Representantes, con un bigote y sombrero haciendo alusión a México. De fondo suena el Jarabe Tapatío, música regional mexicana.

A su lado está el senador Chuck Schumer, quien con voz hecha por IA se queja de perder votantes y declara que los demócratas deberían manipular a los migrantes para que voten por ellos.

“Miren, chicos, no hay forma de endulzarlo. Ya a nadie le gustan los demócratas. No nos quedan votantes, debido a toda nuestra mierda woke trans. Ni siquiera los negros quieren votar por nosotros. Incluso los latinos nos odian. Así que necesitamos nuevos votantes” se escucha en el video generado por IA .

“Si les damos a todos esos extranjeros ilegales atención médica gratuita, podríamos ponerlos de nuestro lado para que puedan votar por nosotros. Ni siquiera pueden hablar inglés, así que no se darán cuenta de que somos un montón de pedazos de mierda woke. Al menos por un tiempo, hasta que aprendan inglés y se den cuenta de que también nos odian”, agrega el video.

If you think your shutdown is a joke, it just proves what we all know: You can’t negotiate. You can only throw tantrums. https://t.co/d1QrMSeAh7 — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 30, 2025

El video a su vez hace alusión al interés de la bancada demócrata de revertir el megaproyecto de ley republicano recientemente promulgado, que dicta que las personas no ciudadanas de Estados Unidos, como los migrantes, sean excluidas de los beneficios públicos, como el seguro médico gratuito.

Hakeem Jeffries declaró en la red social X: “La intolerancia no te llevará a ninguna parte. Cancela los cortes. Reduzca el costo. Salva la atención médica. NO vamos a retroceder”. Por la noche, publicó además una foto de Donald Trump con Jeffrey Epstein.

Por su parte, Chuck Schumer declaró en X: “Si crees que tu cierre es una broma, solo demuestra lo que todos sabemos: no puedes negociar. Solo puedes hacer berrinches”.

Bigotry will get you nowhere.



Cancel the Cuts. Lower the Cost. Save Healthcare.



We are NOT backing down. pic.twitter.com/D0xyFiIGkC — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) September 30, 2025

