Trump presenta plan de paz para Gaza: si ambas partes aceptan, ‘guerra terminará de inmediato’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un extensivo plan de paz para el conflicto que Israel y Hamás sostienen en Gaza, el cual contempla, entre otros puntos, el cese de hostilidades para permitir la recuperación de la región, vigilada por un organismo internacional, con miras a consolidarse como un estado autónomo.

Después de la reunión entre Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense presentó el ambicioso plan de 20 puntos con los cuales, aseguró, se busca avanzar hacia la paz en Gaza.

El plan contempla que ambas partes acepten intercambiar rehenes, así como el congelamiento de las líneas de batalla y el cese inmediato de hostilidades. De aceptar el acuerdo, Israel se retirará gradualmente y Hamas aceptaría su desarme y cese de intervención en la zona.

A cambio, se ofrece amnistía a los miembros de Hamas que se desarmen y se comprometan a coexistir pacíficamente.

Si lo rechazan, Netanyahu tiene todo mi apoyo".

En cuanto al asunto territorial, motivo de inicio del conflicto, en octubre de 2023, Trump propone que, cuando terminen las hostilidades, una Junta de Paz encabezada por Estados Unidos y conformada por observadores internacionales, supervisará la rehabilitación económica de Gaza, con miras al establecimiento de un Estado palestino.

No obstante, el reconocimiento del mismo no se menciona aún en la propuesta de paz.

“A medida que avance el desarrollo de Gaza y se aplique fielmente el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrán finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino”, se lee en la propuesta de la Casa Blanca.

Lo anterior, además, implica que Israel no ocupará ni anexará Gaza, de forma que las Fuerzas de Defensa de Israel se retirarán de manera progresiva y condicionada al cumplimiento de la desmilitarización y seguridad, manteniendo únicamente un perímetro de seguridad temporal para evitar el resurgimiento de amenazas.

Asimismo, Hamás será retirado de la zona y no participará en la gobernanza de Gaza, ni directa ni indirectamente. A sus integrantes se les garantizará la salida segura hacia otros países. En suma, se busca hacer de la región una zona “libre de terrorismo”.

Durante la reunión con Netanyahu, Trump agradeció al premier israelí su contribución para la elaboración de este plan.

Además, remarcó que, si Israel y Hamas aceptan, entonces la guerra puede terminar “inmediatamente”, mientras que si el grupo insurgente no lo hace, entonces el régimen de Netanyahu contará con todo el apoyo de la Casa Blanca para “destruirlos”.

