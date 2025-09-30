Muere mexicano herido en ataque a oficina de ICE en Dallas; suman dos detenidos fallecidos

Joshua Jahn, identificado como el atacante, disparó desde una azotea contra los detenidos y luego se suicidó.

Un mexicano de 32 años murió tras resultar herido en el ataque armado registrado el 24 de septiembre en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, con lo que suman ya dos detenidos fallecidos.

La familia de Miguel Ángel García-Hernández confirmó su muerte este martes a través de un comunicado difundido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), en el que informó que el hombre fue retirado del soporte vital después de varios días en estado crítico.

El ataque en Dallas dejó dos detenidos muertos y uno más herido de gravedad; ningún agente de ICE resultó lesionado. ı Foto: The Associated Press

El ataque, perpetrado por Joshua Jahn, de 29 años, dejó en un inicio a un detenido muerto y a dos heridos de gravedad. El primer fallecido fue identificado como Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, mientras que el tercer herido es José Andrés Bordones-Molina, según datos de ICE. Ningún agente resultó lesionado.

TE RECOMENDAMOS: De aplicación inmediata Maduro firma decreto ante amenaza externa

De acuerdo con las autoridades, Jahn disparó desde la azotea de un edificio cercano y luego se suicidó. Investigadores hallaron notas con mensajes de odio contra ICE y municiones sin usar con consignas antiinmigrantes. Según reportes oficiales, Jahn odiaba al gobierno de Estados Unidos y buscaba incitar al terror atacando a agentes federales.

El ataque en Dallas dejó dos detenidos muertos y uno más herido de gravedad; ningún agente de ICE resultó lesionado. ı Foto: The Associated Press

Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia […] Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada Stephany Gauffeny, esposa de García-Hernández, en el comunicado



El Consulado de México en Dallas confirmó que una de las víctimas era de nacionalidad mexicana y señaló que mantiene contacto con los familiares para brindar asistencia legal y acompañamiento.

El Consulado de México en Dallas brinda asistencia a la familia del mexicano fallecido en el tiroteo. ı Foto: The Associated Press

El ataque ocurrió en medio de un clima de tensión por las detenciones masivas de inmigrantes en todo el país, que han generado rechazo contra ICE y temor en comunidades migrantes.

Con información de Associated Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am