Terremoto de magnitud 6.9 sacude Filipinas: al menos 72 muertos y cientos de heridos

El pasado 30 de septiembre de 2025, un potente terremoto de magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas, con epicentro frente a la costa oriental de la provincia de Cebú, en la región de las Visayas centrales.

Este evento sísmico ha dejado al menos 72 personas fallecidas y cerca de 300 heridas, según informaron las autoridades locales, mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas.

Las localidades de Bogo y San Remigio han sido las más golpeadas por el sismo. Numerosos edificios, incluyendo iglesias, escuelas y hospitales, colapsaron, dejando atrapadas a muchas personas bajo los escombros.

TE RECOMENDAMOS: A 40 años del terremoto que sacudió a México

▶ #Video | 🔴 Un fuerte terremoto en Filipinas dejó un saldo de 26 personas fallecidas y más de 100 heridas. El potente terremoto de magnitud 6.9 ocurrió en el centro de Filipinas, lo que provocó el desplome de edificios y varios muertos y lesionados.#Filipinas #Terremoto… pic.twitter.com/72LkoJqyHK — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 1, 2025

Las calles muestran grietas profundas y los cortes de electricidad dificultan las operaciones de emergencia. Además, la infraestructura dañada complica el acceso a zonas rurales, donde la ayuda humanitaria tarda en llegar.

Tras el sismo principal, se han registrado más de 800 réplicas, siendo la más fuerte de magnitud 5.2. Inicialmente, se emitió una alerta de tsunami, pero fue retirada posteriormente después de confirmar que no existía riesgo inminente de oleaje peligroso. Aun así, la población permanece alerta y se recomienda mantener la precaución ante posibles nuevas réplicas.

El gobierno filipino ha declarado el estado de calamidad en la provincia de Cebú, con el objetivo de facilitar la distribución de recursos y coordinar la ayuda humanitaria.

Equipos de rescate, fuerzas armadas y organizaciones de voluntarios trabajan incansablemente en las zonas afectadas, aunque las condiciones climáticas adversas y los daños en la infraestructura han ralentizado las labores.

Organizaciones internacionales y ONG locales han comenzado a movilizar ayuda, incluyendo alimentos, agua potable, medicinas y refugio temporal para los desplazados. La comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Filipinas y está evaluando el envío de asistencia adicional.

Los expertos en sismología advierten que Filipinas, ubicada en el Anillo de Fuego del Pacífico, es una de las regiones más propensas a terremotos del mundo. Por ello, las autoridades locales enfatizan la importancia de contar con planes de emergencia, simulacros y estructuras resistentes a sismos para reducir el impacto de futuros eventos.

Mientras las familias afectadas enfrentan la devastación y la incertidumbre, las labores de rescate y la solidaridad nacional e internacional se convierten en un elemento crucial para la recuperación de las comunidades golpeadas por este desastre natural.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL