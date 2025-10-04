EU ataca cerca de Venezuela 4.ª embarcación

Momento de la explosión de la embarcación, en video difundido, ayer, por el Ejército de Estados Unidos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó ayer que ordenó otro ataque a una pequeña embarcación que acusó de transportar drogas en aguas frente a Venezuela, parte de lo que el gobierno del presidente Donald Trump ha declarado como un “conflicto armado” con los cárteles.

“Nuestra inteligencia, sin duda, confirma que esta embarcación estaba traficando narcóticos, las personas a bordo eran narcoterroristas y operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico”, dijo en redes sociales.

Es el cuarto ataque mortal en el Caribe y el más reciente desde que se reveló que Trump dijo a los legisladores que estaba tratando a los narcotraficantes como combatientes ilegales y que se requeriría fuerza militar para combatirlos.

El Tip: El presidente Nicolás Maduro dijo estar seguro de que la “agresión armada” de EU es para imponer “gobiernos títeres” y robar los recursos naturales de Venezuela.

El video del ataque, publicado en línea, mostró una pequeña embarcación moviéndose en aguas abiertas cuando de repente explota, con agua salpicando a su alrededor. A medida que el humo de la explosión se disipa, la embarcación es visible, consumida por las llamas, flotando inmóvil en el agua.

Según la publicación de Hegseth, el ataque del viernes por la mañana mató a cuatro hombres, pero no ofreció más detalles sobre quiénes eran o a qué organización pertenecían. Los cuatro ataques han cobrado la vida de 21 personas, según el gobierno de Trump.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que la embarcación estaba “cargada con suficientes drogas para matar de 25 a 50 mil personas” e insinuó que estaba “entrando en territorio estadounidense” cuando se encontraba frente a la costa de Venezuela.

En una publicación sobre el primer ataque, Trump afirmó que la embarcación transportaba miembros del cártel Tren de Aragua, uno de los que su Gobierno designó como organización terrorista. Sin embargo, las de los ataques posteriores, incluido el del viernes, no han proporcionado detalles sobre qué organizaciones han sido atacadas.